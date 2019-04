Am Vormittag geht man plaudern. Am Nachmittag geht man kosten. Und am Abend? „Geht man zum Heurigen. Das wär’ der optimale Plan für den Weinfrühling!“ Lacht Wolfgang Schwarz. Und einen Plan braucht man bald, wenn der Frühling sich mit dem Wein verabredet und die Winzer zum ersten Mal im neuen (Wein-)Jahr wieder ihre Türen öffnen.

„Weinfrühling“ heißt das dann. Den gibt’s heuer vermutlich schon zum 21. Mal („genau wissen wir’s nicht, es hat ja ganz klein angefangen, und da hat man noch nichts niedergeschrieben“, gibt der Geschäftsführer des Langenloiser Ursin-Hauses zu). Der Weinfrühling sprießt jedenfalls längst in drei Tälern, am Kamp, an der Krems und an der Traisen. Und hat 2019 so viele Winzer wie noch nie auf seiner Gastgeberliste.

„Untertags geht’s zum Verkosten und am Abend dann zum Heurigen!“ Weinfrühlings-Mitinitiator und Ursin-Haus-Chef Wolfgang Schwarz über einen Weinfrühlings-Tag

245, davon allein 121 im Kamptal stehen da, dicht gedrängt, auf der Weinfrühlings-Karte. Sperren am letzten April-Wochenende zwei Tage lang ihre Keller, ihre Güter und auch ihre Gärten auf. Und gießen die ersten Tropfen des letzten Jahrgangs ins Glas.

Einer davon ist Weinfrühlings-Pionier und Kamptals Weinstraßen-Obmann Fred Loimer. Mit dem Weinherbst sei der Weinfrühling nur schwer vergleichbar, stellt der Langenloiser klar. Denn: Der Weinfrühling zeige nicht, was ein Gebiet kann. Der Weinfrühling sei der Auftakt zur Saison. „Da sind wir Winzer noch entspannt“, lacht Loimer. Und viele der Weinfrühlingsbesucher kämen einfach, „um sich ein nettes Wochenende zu machen“. Mit einem jungen Grünen Veltliner, mit einem neuen Riesling, aber auch mit reiferen Jahrgängen und mit „der einen oder anderen Rarität, etwas, wo sich der Winzer sonst ziert“.

All das sei beim Weinfrühling möglich. Auch, „dass man mal zu den anderen geht, nicht nur zu seinen Lieblingswinzern“, so Loimer. Schließlich gäbe es ja auch keinen Zwang, etwas zu kaufen. „Wenn einem was gefällt, dann nimmt man was mit!“

Was es bei ihm, am Haindorfer Vögerlweg, am 27. und 28. April zum Kosten gibt? „Wir machen seit einigen Jahren auch Sekt. Den gibt’s am Sonntag zum Frühstück, und dazu noch ein bisschen Jazz.“ Zwei Abende vorher deckt Winzerin Barbara Öhlzelt am Schönberger Seeberg den Tisch, ein paar Stunden später steigt die erste Weißwein-Party im Stift Göttweig. Und dazwischen lässt man sich am besten im Weinfrühlings-Shuttle – und mit dem heuer orangen Weinfrühlings-Band am Arm – von Winzer zu Winzer bringen.

Und ein Viertel weiter, wo der Wein schon im Viertelsnamen steht? Dort warten die Winzer am selben Wochenende – auf ihre Gäste mit grünen Bändern um die Handgelenke …