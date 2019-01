„Das ist noch immer so in den Köpfen. Dass alle bei ‚Rüben‘ zuerst an Zuckerrüben denken.“ Stellt Erika Fritz fest. Dabei seien die roten oder die gelben Speiserüben früher in fast jedem „Gartel“ angebaut worden. Dort, im Gartel, sind sie heute selten. Auf der Speisekarte von (Nieder-)Österreichs Köchen dagegen wieder öfter. Beim „Floh“ zum Beispiel, in Langenlebarn. „Den beliefere ich schon seit Jahren“, erzählt Erika Fritz. Und auch durch ihn sei die Speiserübe „wieder sehr gut im Rennen“.

Für Niederösterreichs Gemüsebauern wie den Weinviertler „Biofritz“ war das so genannte Wurzelgemüse „immer wichtig“. Das lag bis heuer auch im „Weinviertler Biokistl“, das man regelmäßig frei Haus lieferte („damit haben wir jetzt aufgehört“). Und das wartet nach wie vor im Selbstbedienungs-Hofladen („davon haben wir zwei, einen direkt bei uns am Hof“) auf Kundschaft. Wobei: „So wie sie wachsen, wollen unsere Kunden sie selten, die Rüben.“ Denn, so die landläufige Meinung, man müsse sie lange kochen. Man werde schmutzig. „Dabei geht das heute mit dem Schnellkochtopf ganz einfach“, meint Erika Fritz.

„Die Rote Rübe ist bei uns immer gängig. Nur die Verarbeitung schreckt viele ab!“ Gemüsebäuerin Erika Fritz aus Wildendürnbach im Bezirk Mistelbach

Und neben der Roten Rübe gäbe es ja auch noch die gelbe („die bauen wir vielleicht heuer wieder an, das entscheiden wir dann zu Ostern“). Und die Steckrübe. Die sei, vor allem wegen mangelnder Nachfrage, in Österreich fast ganz verschwunden. „Im Norden“, in Deutschland oder in den skandinavischen Ländern jedoch nach wie vor eines der traditionellsten Wintergemüse.

Von den Roten Rüben ernte man bei Familie Fritz immerhin noch „200 bis 300 Kilogramm pro Jahr“, wobei gepflanzt im Frühsommer, geerntet im Herbst wird. Dann lagern die Rüben im Kühlhaus, wo sie „bis zum Frühjahr halten“. „Wir waschen sie nicht und lagern sie mit Erde“, erklärt Erika Fritz. Und falls sie tatsächlich gerade keine (mehr) hat, weiß die Bäuerin „immer jemand in der Nachbarschaft, der noch Rüben hat“.

Ob sie selber auch Rüben isst? „Ja! Sehr viel Salat oder frisch gekocht und gedünstet, nur mit Kümmel und Salz. Oder als Suppe. Oder als Smoothies, die werden bei uns auch sehr gerne gekauft.“ Für die Smoothies mische man die Roten Rüben noch mit Äpfeln („weil sie manchen zu stark nach Erde schmecken“) und mit Karotten.

Und wer sich die Finger doch nicht rot machen will? Der geht am besten essen. Zum „Floh“. Und bestellt „Rote-Rüben-Fisch“ oder „Wurzelecht“, mit Roter-Rüben-Creme. Aus Wildendürnbach.