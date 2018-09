Süße Kürbis-Puffer mit Preiselbeertopfen.

Zutaten:

600 g Butternusskürbis

50-70 g Staubzucker

3 Eidotter

Butterschmalz zum Herausbraten



Für den Topfen:

250 g Topfen

150 g Schlagobers

5 EL Preiselbeermarmelade

1 EL Staubzucker

Zubereitung:

Kürbis schälen und auf einer Reibe herunterreißen. Mit Staubzucker und Dotter vermengen. Die Masse etwas durchziehen lassen, zum Formen mit der Hand ausdrücken (damit die Masse nicht zu feucht ist) und zu Kugeln von etwa 5 cm Durchmesser formen. Flach drücken und die Puffer in einer Pfanne in Butterschmalz ausbraten.



Tipp: Wenn man die Puffer sehr trocken möchte, dann kann man sie zusätzlich noch in den Ofen geben und 5 bis 10 Minuten bei 160 °C nachtrocknen lassen.



Schlagobers aufschlagen, Topfen mit Zucker und Preiselbeermarmelade mischen und das Obers unterheben. Auf oder über den Puffer geben, mit Staubzucker bestreuen, evtl. noch mit frischen Preiselbeeren garnieren.