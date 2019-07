Auf der Suche nach dem vollkommenen Geschmack und der gelebten Gastlichkeit wird man in Kirchberg am Wechsel fündig. Die Gaststube der Familie Donhauser in Markt 55

präsentiert sich so, wie man es sich von einem traditionsbewussten Landgasthaus erwartet – mit dunklem Holz, stimmiger Deko, Wärme und Gemütlichkeit. Regionale Wild- und Schweinegerichte werden hier in jeder erdenklichen Art und Weise zubereitet und serviert. Und die Produkte aus dem eigenen Gemüsegarten des Grünen Baum fließen stetig in die saisonal abwechslungsreiche Speisekarte mit ein.

www.wirtshaus-gruenerbaum.at