No Bake Cheesecake im Glas.

Die zerkrümelten Kekse zusammen mit der geschmolzenen Butter und dem Zucker in einer Schüssel vermischen.

Die Masse dann auf die Gläser verteilen, leicht andrücken und mit Frischhaltefolie abgedeckt in den Kühlschrank stellen. In der Zwischenzeit macht ihr die Cheesecake-Creme. Dafür gebt ihr den Frischkäse zusammen mit dem Zucker und dem Vanille-Zucker in eine große Schüssel und vermixt alles.

Dann schlagt ihr die Sahne steif und zieht sie mit einem großen Löffel vorsichtig unter die Frischkäse-Masse. Die fertige Creme verteilt ihr dann auf die Gläser und dekoriert sie nach Belieben mit Sahne und/ oder Früchten.