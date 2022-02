Muffins mit cremiger Nutella-Füllung

Sie sind der Star bei jedem Kindergeburtstag und auch wir Erwachsenen können kaum die Finger von ihnen lassen: Die Rede ist, na klar, von Muffins. Denn die haben richtiges Suchtpotenzial! Sie sind klein, man muss also kein so großes schlechtes Gewissen haben und süß sind sie trotzdem. Hübsch dekoriert und in niedlichen Papierförmchen sind sie außerdem eine tolle zusätzliche Partydeko.

Lesezeit: 1 Min RN Redaktion NÖN.at