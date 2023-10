Rezept Porridge Bowl mit Bratäpfeln und Zwetschkenmus

Foto: Franz Gleiß

E in Rezept aus dem neuen Kochseminar Bowls der Seminarbäuerinnen Niederösterreich. Schlichten und genießen – Bowls machen es möglich. Dabei steht das englische Wort „Bowl“ für die gute alte österreichische Schüssel. Also Schüssel her und los geht es.