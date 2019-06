Der Landgasthof Blumentritt – geführt von den Schwestern Christa Hollerer und Ulli Hollerer-Reichl – hat sich einer ungezwungen kreativen Küche verschrieben. Serviert werden in Markt 20 in St. Aegyd am Neuwalde Spezialitäten von Gänseleber-Blunz’n über marinierten Kalbskopf bis hin zu Topfenknödel auf Hollerkoch.

Im Weinkeller lagern rund 400 erstklassige Weine. Gästezimmer, Sauna und eine E-Bike-Ladestation runden das gastfreundliche Verwöhnangebot ab. Schließlich ist der Landgasthof direkt an Radweg und Loipe gelegen.

http://www.zumblumentritt.at