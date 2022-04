Weltberühmtes Marienthal

Werbung

Eine eigentlich unscheinbarer niederösterreichische Siedlung schaffte es im letzten Jahrhundert zu großer Aufmerksamkeit. Denn im Ort Marienthal, der heute zu Gramatneusiedl gehört, erlangte eine wissenschaftliche Studie weltberühmten Bekanntheitswert.

Im Ort Marienthal wurde nach der Schließung der gleichnamigen Fabrik im Jahr 1930 von den Forschern Maria Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel die Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit untersucht. Zur damaligen Zeit war die Studie ein Meilenstein für die empirische Forschung, denn es wurde mit neuen Methoden der Feldforschung, sprich der beobachtenden Forschung gearbeitet.

Ort entwickelte sich um die Fabrik herum

In den 1830er-Jahren eröffnete die Textilfabrik Marienthal erstmals ihre Tore, um diese Zeit wurde der Name „Marienthal“ zudem das erste Mal erwähnt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Fabrik zu einer großen Institution mit einem eigenen Gemeinschaftsleben in den dortigen Arbeitersiedlungen, der Ort entwickelte sich sozusagen um die Fabrik herum.

Mitunter gab es auf dem Fabriksgelände eigene soziale Einrichtungen, wie etwa Vereine, Theater, Parks, einen Tennisplatz und einen Musikpavillon. Rund 1.200 Arbeiter sollen in den letzten Betriebsjahren beschäftigt gewesen sein.

Weltwirtschaftskrise riss 1.000 Menschen in Arbeitslosigkeit

Als die Weltwirtschaftskrise 1929 schließlich auch Österreich erreichte, hatte das katastrophale Folgen für die Fabrik und die dort beschäftigten Menschen. Ein Jahr später musste die Fabrik aus wirtschaftlichen Gründen schließen, mit einem Schlag waren über 1.000 Menschen arbeitslos. Viele Arbeiter verloren dadurch ihre Existenzgrundlage, denn Unterstützungsleistungen gab es damals kaum. Auch die sozialen Einrichtungen wurden in Folge der Fabrikschließung nicht mehr weitergeführt.

Die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit wurden schließlich von den Forschenden in der weltberühmten „Marienthal-Studie“ untersucht, die bis heute zu den bedeutendsten Werken in den Sozialwissenschaften zählt. Das im Jahr 2011 eröffnete „Marienthal-Museum“ gedenkt an die vergangene Zeit der Textilfabrik und an die Studie, die den Ort Marienthal auf der ganzen Welt bekannt machte.

Auf einem Teil des Geländes der ehemaligen Textilfabrik befand sich bis vor fünf Jahren die „Para-Chemie“, die unter anderem auf die Herstellung von Acryl-Glas spezialisiert war. Zuletzt stand sie im Eigentum des deutschen Konzern Evonik. Doch das 1962 eröffnete Industrieunternehmen erlitt das gleiche Schicksal wie die Marienthal-Fabrik: Auch es musste 2017 schließen.

