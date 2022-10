Der Soldat ohne Waffe

Werbung RB Region Schwechat Anzeige WELTSPARTAG!

Ein letzter Blick zurück auf seinen geliebten Heimatort, dann heißt es für ihn Krieg statt Frieden – nach diesem Prinzip hat Franz Kaym Moosbrunns unbewaffneten Soldaten entworfen.

Georg Höller wurde 1921 mit 32 Jahren Moosbrunns jüngster Ortschef. Foto: Gesangverein Moosbrunn

Am 25. Juni 1922 erfolgte die feierliche Einwohnung des Kriegerdenkmals, das bis heute an der Landesstraße Richtung Gramatneusiedl steht. Dort erinnert es bis heute an die 138 toten oder vermissten Moosbrunner Soldaten während der beiden Weltkriege sowie daran, welch hohes Gut der Frieden ist.

Ebenso wie Architekt Kaym wusste auch der damalige Bürgermeister Georg Höller nur zu gut, was Krieg tatsächlich bedeutet. Beide dienten im Ersten Weltkrieg. Höller übernahm 1921 mit erst 32 Jahren das Amt des Ortschefs und ist damit bis heute der jüngste Bürgermeister Moosbrunns – Platz zwei teilen sich übrigens der längst dienendeste sowie der amtierende Ortschef, Karl Eichenseder sowie Paul Frühling, mit je 38 Jahren.

Wehranlage schützt bis heute vor Hochwasser

Höller sollte bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten 1938 im Amt bleiben, mit 13. März wurde der Christlichsoziale jedoch abgesetzt. Drei Jahre später starb der verheiratete aber kinderlose Lokalpolitiker an den Folgen einer Lungenerkrankung, die er sich im Ersten Weltkrieg zugezogen hatte. Während seiner 17 Jahre dauernden Amtszeit konnten einige Projekte umsetzt werden, allen voran die Regulierung der Piesting und der Bau der dortigen Wehranlage. Die „Falln“ wurde 1936 fertiggestellt und ist bis heute der wichtigste Hochwasserschutz für das Gemeindegebiet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand der Wiederaufbau im Fokus, zumal es in den Jahren 1944 und 1945 zu mehreren Bombardierungen gekommen war. Am 2. April 1945 erfolgte gar der „Kampf um Moosbrunn“ mit heftigem Artilleriebeschuss. Dabei wurde die Glasfabrik großteils zerstört oder auch der Kirchturm weggeschossen – massive Verwüstungen und etliche Tote waren die Folge. Bis 1961 ging die Bevölkerung in Moosbrunn aufgrund des Rückgangs der Landwirtschaft auf 1.076 zurück – 1939 waren es noch 1.461 Einwohner gewesen. Heute leben etwa 1.800 Menschen im Ort.

