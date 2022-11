Nationalpark Donau-Auen: Die letzte Wildnis

Geschätzte zwei Millionen Menschen besuchen jährlich den Nationalpark Donau-Auen zum Wandern, Spazierengehen, um die Natur gewissermaßen „vor der Haustür“ zu erleben. Das Schutzgebiet bewahrt auf rund 9.600 Hektar eine der letzten großen Flusslandschaften Mitteleuropas. Seine Einrichtung war allerdings durchaus umstritten.

Bis ins 19. Jahrhundert war die Donau ein ungezähmter Strom, der oft über die Ufer trat und seinen Lauf änderte. Dann wurden umfangreiche Regulierungen und Begradigungen vorgenommen, der Strom in ein engeres Bett gezwängt. Der Marchfeldschutzdamm schnitt weite Teile der Auen vom Einfluss der Donau ab. Der Auwald wurde stark bewirtschaftet.

In den 1950er-Jahren begann der Ausbau einer nahezu lückenlosen Kette von Wasserkraftwerken im österreichischen Teil der Donau. Ein letzter verbleibender freier Fließabschnitt bestand neben der Wachau noch an der Donau östlich von Wien. 1973 wurden erste Pläne für einen Nationalpark Donau-March-Thaya-Auen geschmiedet, die 1982 in Niederösterreich zum Landschaftsschutzgebiet erklärt worden waren. Im Jahr 1984 drohte mit dem geplanten Bau des Kraftwerkes Hainburg die Zerstörung der Auwälder. Aufrufe aller Natur- und Umweltschutzvereinigungen, darunter der WWF, bewirkten landesweite Proteste.

Der Publizist Günther Nenning und weitere Aktivisten initiierten ein Volksbegehren zur Erhaltung der Auen und Errichtung eines Nationalparks, wofür auch der Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der als prominenter Unterstützer gewonnen wurde. Nach Beginn der Rodungen schlugen tausende Menschen in der Au bei Stopfenreuth ihre Zelte auf („Hainburger Aubesetzung“).

Nach mehreren erfolglosen Versuchen der Polizei, das Gelände zu räumen, auch Schlagstöcke kamen zum Einsatz, wurde von der Bundesregierung eine Nachdenkpause verordnet.

1990 wurde ein Vertrag zwischen der Republik Österreich und den Ländern Niederösterreich und Wien zur Vorbereitung eines Nationalparks aufgesetzt. Am 27. Oktober 1996 wurde schließlich zwischen der Republik Österreich und den Bundesländern Wien und Niederösterreich ein Staatsvertrag zur Errichtung und Erhaltung eines Nationalpark Donau-Auen gemäß Art. 15a B-VG von dem damaligen Umweltminister Martin Bartenstein (ÖVP), dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) unterzeichnet.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.