Gewerkschaft jubelt über kräftiges Gehaltsplus für Flughafen-Personal

„Sensationell“ - dieses Wort fällt auf Arbeitnehmerseite im Hinblick auf das Ergebnis der Kollektivvertragsverhandlungen gleich mehrmals. Diese sind am Mittwoch erfolgreich zu Ende gegangen. Wie der Fachbereich Luft- und Schiffverkehr der Gewerkschaft „Vida“ auf seiner Webseite bekannt gibt, steigen die Brutto-Gehälter von Arbeitern und Angestellten auf Österreichs Flughäfen - darunter natürlich auch der Schwechater Airport - um beachtliche 11,8 Prozent an.

Wirksam wird das Lohnplus mit 1. Mai und kommt auch bei Zulagen zur Anwendung. Gültig ist der Abschluss für ein Jahr. „Der KV-Abschluss kann sich absolut sehen lassen und ist ein Zeichen der Wertschätzung für die außerordentlich guten Leistungen der Beschäftigten. Auch aufgrund der hohen Inflation war der Abschluss ein notwendiger Schritt, um das Einkommensniveau am Flughafen zu sichern“, werden die Verhandlungsleiter David John, seines Zeichens Arbeiter-Betriebsrat in Schwechat, und Thomas Schäffer, Angestelltenbetriebsratschef am Schwechater Airport, zitiert.

Einstiegsgehälter der Arbeiter steigen stark

Beachtlich ist das kräftige Gehaltsplus auch deshalb, da es bereits im Jänner eine Lohnsteigerung von 5,6 Prozent gegeben hat. Darauf hatten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach der schwierigen Corona-Zeit mit jahrelanger Kurzarbeit sowie dem raschen Anziehen des Reisegeschäfts ab dem späten Frühjahr 2022 geeinigt. Rechnet man die beiden Gehaltssprünge im heurigen Jahr zusammen und berücksichtigt - wie es die Vida beschreibt - einen sogenannten Zinseszins-Effekt, verdienen Flughafenmitarbeiter brutto nunmehr 18,06 Prozent mehr als noch im Vorjahr.

Deutlich angestiegen sind auch die Einstiegslöhne für Arbeiter im Einflussbereich der „Vida“. War man Anfang des Jahres noch mit rund 1.752 Euro brutto eingestiegen, wird nun mit etwa 2.525 Euro gestartet. „Das entspricht einer prozentuellen Steigerung um starke 44 Prozent“, jubelt man bei der Gewerkschaft. Auch die Lehrlingslöhne steigen im Vergleich zum 1. Jänner um bis zu 46 Prozent.

Bis zu 39 Prozent mehr Geld für Sicherheitspersonal in Schwechat

Neben den Flughafen-Mitarbeitern darf sich in Schwechat auch das Sicherheitspersonal über ein saftiges Gehaltsplus freuen. So erhalten die Beschäftigten der Airport-Tochter VIAS (Vienna International Airport Security)mit 1. Mai 36 bis 39 Prozent mehr Brutto-Lohn. Das ergibt „neue Bruttomonatslöhne“ in der Höhe von etwa 2.525 bis rund 2.807 Euro.

