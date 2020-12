„Der Hektik entfliehen“ – so lautet das Motto von Michaela Prendl in den letzten zwölf Tagen vor Weihnachten. Die Schwechaterin hat sich dafür einen Fahrplan zurechtgelegt – sie schreibt ihre Gedanken und Gefühle nieder, daraus entstehen dann Geschichten.

Um auch anderen die Wartezeit bis zum Christkind zu verkürzen will sie ihre Texte in der Zeit von 13. bis 24. Dezember mit Interessierten per Newsletter teilen. „Es empfängt mich immer mit einer herzlichen Offenheit und wenn die Seiten vollgeschrieben sind, fühlt es sich an, als hätte ich eine lange, feste Umarmung bekommen“, sagt die Schauspielerin.

Eine ihrer Geschichten war beim Theater- und Musikfest im Schloss Rothmühle als Teil des Beitrags des Nestroy-Ensembles zu hören. Für den Newsletter kann man sich mit dem Kennwort „12 Tage bis Weihnachten“ per Mail an mprendl.writing@gmail.com oder auf ihrer Facebookseite www.facebook.com/michaela.prendl anmelden.