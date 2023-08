Doppel-Segnung zum Jubiläum der Feuerwehr Kledering

Auf den Tag genau 130 Jahre nach der Gründung feierten die Freiwillige Feuerwehr Kledering am 5. August ihr Bestandsjubiläum. Gefeiert wurde zwar auch schon am Vortag, der offizielle Teil ging jedoch am Samstag über die Bühne. 1893 hatte sich eine Gruppe Klederinger Bürger entschlossen ihre eigene Feuerwehr zu gründen. Zu Beginn stand den Kameraden lediglich ein von Pferden gezogenes Spritzengespann zur Verfügung. Heute können die Mitglieder um Kommandant Johannes Hausenberger auf modernstes Equipment zurückgreifen.

Dazu zählt auch ein nagelneues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), welches erst im April in den Fuhrpark integriert wurde. Tatsächlich ersetzt der von der Firma Kellner ungebaute Opel Vivaro jedoch das bisherige Kommandofahrzeug. Der Opel Monterey, Baujahr 1999, musste aus Altersgründen ausgetauscht werden. Die Feuerwehr entschied sich jedoch, den bisherigen Mannschaftstransporter als Kommandoauto zu nutzen und stattdessen ein neues MTF anzuschaffen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde das neue Fahrzeug nun offiziell gesegnet.

Kommandant dankt für ehrenamtlichen Einsatz

Übrigens ebenso wie die seit dem Vorjahr fertiggestellte Lagerhalle für Geräte und Utensilien im Bereich des Katastrophenschutzes, wie Pumpen oder Sandsäcke. Die Segnungen nahm Kaplan Anthony Adekoye Adeola vor, als Patin für das neue Mannschaftsauto fungierte Karin Beneder, Tochter des ehemaligen Verwalters der Klederinger Feuerwehr. Zuvor richteten noch Kommandant Johannes Hausenberger sowie Bürgermeisterin Karin Baier und Vize Christian Habisohn, politisch für die Feuerwehragenden zuständig, ein paar Worte an die Besucher.

Der Feuerwehrchef bedankte sich in seiner Rede etwa bei allen Männern und Frauen der Feuerwehr, die ehrenamtlich in der Freizeit im Einsatz sind und sich ständig den Herausforderungen stellen. Dabei verwies er auch auf den aktuellen Hilfseinsatz der niederösterreichischen Feuerwehr in den Hochwassergebieten in Kärnten und der Steiermark. Zu seinen Worten passte auch der Einsatz während des Festes am Freitagabend.

So wurden die Kameraden während der Feier zu einem Unfall auf der Klederinger Straße zwischen Kreisverkehr und Ortseinfahrt gerufen. Ein Pkw war ins Schleudern geraten und nach einem Überschlag auf dem Dach gelandet. Die Insassen blieben dabei unverletzt. Die Klederinger stellten den BMW mit Unterstützung der Kollegen aus Schwechat wieder auf die Räder und stellten es anschließend gesichert ab.