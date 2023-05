Rauchenwarther Kameraden zeigen restaurierten Opel Blitz

Am vergangenen Wochenende war in der knapp 800-Einwohner-Gemeinde Rauchenwarth einiges los. Kein Wunder, feierte doch die örtliche Feuerwehr ihr 140-jähriges Bestehen. Beim Festakt am Sonntag wurde aber nicht nur das Jubiläum gebührend gefeiert, sondern ein ganz besonderes „Baby“ der Kameraden neu vorgestellt: Und zwar ein Opel Blitz, der von 1961 bis 1990 im Einsatz gestanden war.

Das historische Auto war jedoch schon etwas in die Jahre gekommen und wurde mit viel Herzblut von der „Schraubergruppe“ Alois Hofer, Wolfgang Marksz, Wolfgang Murr und Thomas Cerny wieder hergerichtet. Im Rahmen der Feier wurde der „Blitz“ präsentiert und natürlich von Pfarrer Richard Kager gesegnet. Übrigens: Auch der Erlös aus dem Verkauf des Jubiläumsweins fließt direkt in das restaurierte Feuerwehrauto.

Kommandant Daniel Kolber und sein Team konnten jedenfalls zahlreiche Gäste im Festzelt begrüßen. Bürgermeister Martin Kolber begrüßte die zahlreichen Gäste und die jungen und aktiven Feuerwehrmitglieder. Ein besonderer Dank ging an die zahlreichen Helfer, die für dieses Fest verantwortlich waren und ohne diese, diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. Für die Musik sorgte die Musikkapelle Schwadorf. Zudem wurde ein extra abgefüllten Wein der Winzer Schüller, Trischitz und Fülessi feilgeboten und natürlich auch verkostet. Der Erlös des Weines wird von der Feuerwehr Rauchenwarth in den Opel Blitz weiterinvestiert.

