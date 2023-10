Schwechater Bands rockten zum Stammtisch-Jubiläum die Scheune

Vollbild

Martin Edelmann, Simon Jahn und Andi Pieber standen anlässlich des 15-Jahr-Jubiläums des Schwechater Musikerstammtisches gemeinsam auf der Bühne. SMS-Obfrau Bernadette Schlembach im Duett mit Marlies Zapletal von "Sympathy for Strawberry". Anton und Elisabeth Halwachs sind treue Fans der Schwechater Musikerinnen und Musiker. Martin Edelmann und Simon Jahn an den Gitarren und Andi Pieber Gesang und Bass, bei einem Auftritt der All Stars in der Scheune. Obfrau Bernadette Schlembach spielte Violine und sang gleichzeitig beim SMS-Fest in der Felmayerscheune. Bruce vs.Bono kamen mit einigen Songs von Bruce Springsteen und U2 im Gepäck auf die Schwechater Rockbühne Celina Sild, Elias Schlembach (Sohn von Obfrau Bernadette Schlembach) und Constantin Seyer am SMS-Fest. Die Freaky Folky Fiddlers eröffneten (elektronisch verstärkt) am Freitag das Jubiläumsfest in der Felmayerscheune. Die Freaky Folky Fiddlers sind eine Musikschul-Formation von Harry Regenfelder. Johanna und Sophie Dietmann genossen die SMS-Konzerte mit Matthias Kluger und Lino Foller. Marcus Ottahal plauderte mit Sabina Karlik in der Pause zwischen den SMS-Konzerten. Leopoldsdorfs Altbürgermeister Johann Moshandl entpuppte sich in Schwechat als Dauertänzer - hier mit Marlies Zapletal auf der Tanzfläche. Martin Edelmann mit Isabella Hranek, Leiterin des Projekts "Familienforschung in Österreich" an der Universität Wien. Patrick Leiner, Katrin Gebauer und Christoph Bolzer amüsierten sich prächtig am Konzertabend in Schwechat. Musiker Edgar Pleyer mit seiner Sonja (Club-A Trainerin) am SMS-Fest. Susi Bader, Laurent und Claudia Toth applaudieren den Freaky Folky Fiddlers Johannes, Luise, Johanna, Laurenz und Claudia Toth kostümierte sich für die Partykamerabox.

