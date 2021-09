Es gibt ähnliche Rundwege bereits in rund 50 Gemeinden des Industrieviertels. Nun bekommt auch Leopoldsdorf seinen "Schritteweg". Und dieser wird am kommenden Sonntag (12. September) in der Zeit zwischen 13 bis 16 Uhr eröffnet. Wer die gesamten rund 2,8 Kilometer der vom Gemeindeamt aus und in der Form einer Acht angelegten Strecke absolviert, der legt rund 4.000 Schritte zurück und kommt so dem Ziel der täglich empfohlenen 10.000 Schritte schon ein beträchtliches Stück näher. Hinter dem neuen Fitness-Angebot steht eine Initiative der „Gesunden Gemeinde Leopoldsdorf“.

Treffpunkt für die Eröffnungsveranstaltung ist die Schritteweg-Tafel vor der Volksschule. Ein kleines Unterhaltungsprogramm wird für Entspannung sorgen und um 14 Uhr werden Bürgermeister Fritz Blasnek (SPÖ), Gemeinderat Helmut Syrch (Bürgerliste, Gesundheit und Soziales) sowie Gemeinderat Jochen Ditterich (Bürgerliste) als Leiter des Arbeitskreises „Gesundes Leopoldsdorf“ den Weg offiziell seiner Bestimmung übergeben und darauf hoffen, dass möglichst viele Leopoldsdorferinnen und Leopoldsdorfer das neue Fitness-Angebot auch in Anspruch nehmen werden.