Flughafen Schwechat: Fremde Pakete der Freundin „zugestellt“

Seinen Job bei einer Paketfirma am Flughafen machte sich ein 24-Jähriger insofern zunutze, als dass er zwischen 2. Februar und 1. März dieses Jahres, gezielt elektronische Produkte einer bestimmten Marke abzweigte. Der Gesamtwert der Laptops, Handys und weiterer Geräte belief sich auf 16.000 Euro. Damals hielt er es auch für eine gute Idee, die gestohlene Ware in der Wohnung seiner Freundin (22) zwischenzuparken.

Bei einer Hausdurchsuchung stießen Kriminalbeamten des Stadtpolizeikommandos Schwechat auf das Diebesgut in der Wohnung in Wien-Hernals. Wobei die 22-Jährige bei der Polizei noch angab, nicht gewusst zu haben, dass die Vielzahl an Paketen aus Diebstählen ihres Freundes stammte. Das war zuvorderst nicht das Problem von Richterin Anna Wiesflecker am Landesgericht Korneuburg, die saß nämlich bei Aufruf der Sache einer leeren Anklagebank gegenüber.

Als sie aber ihren Verhandlungskalender zwecks Vertagung zückte, standen die beiden plötzlich in der Tür. Und sie taten das Vernünftigste, was man bei einer erdrückenden Beweislage machen kann - das Paar bekannte sich schuldig. So wurde es für beide quasi eine Stippvisite am Gericht. Der 24-Jährige wurde zu 20 Monaten Freiheitsstrafe für schweren gewerbsmäßigen Diebstahl verurteilt; seine Partnerin wegen Hehlerei zu acht Monaten. Die bisher Unbescholtenen akzeptierten ihre zur Bewährung ausgesetzten Strafe.

