Tanzschule Schwechat feiert ein Vierteljahrhundert

Es war im Jänner 1998 als Christina Blaha ihren ersten beruflichen Fußabdruck in Schwechat hinterließ. Gemeinsam mit Geschäftspartner Siegfried Schellander wurde unter dessen Namen eine Tanzschule in der Himbergerstraße eröffnet. Beheimatet war das Studio in den Räumlichkeiten der Firma Ressner, heute steht an dieser Stelle der Penny-Markt. 13 Jahre lang sollten Blaha und Schellander am Gründungsstandort bleiben, ehe 2006 der Umzug ins die Kellerräume des Culinarium von Manfred Leiner folgte.

Seinen heutigen Namen „Tanzschule Schwechat“ sollte das Mekka für Tanzbegeisterte schließlich fünf Jahre später erhalten. Offiziell umgetaufte wurde das Tanzstudio im Rahmen des „Großen Preis von Schwechat“, der Leistungsprüfung aller Lehrgänge des Tanzjahres, der bis heute ein Fixpunkt in Blahas Tanzschule ist. Die neuen Kurse starten übrigens am 26. September. Nun feierte die Eigentümerin mit mehr als 70 ehemaligen und aktuellen Schülerinnen und Schülern das 25-jährige Jubiläum - natürlich in der Tanzschule.

Mit mehr als 70 ehemaligen und aktuellen Tanzschülerinnen und Tanzschülern wurde nun gefeiert. Foto: privat

Doch Christina Blaha hatte im Rahmen dessen auch zwei persönliche Jubiläen zu feiern. So durfte sie sich mit ihrem Ehemann Ewald Kohl nicht nur über zehn Jahre Ehe freuen, sondern auch über zwei Jahrzehnte Beziehung mit Kohl. Angestoßen haben darauf ein bunter Mix aus teils langjährigen Wegbegleitern, vom 70-jährigen Tanzfans bis zu Jungfamilien mit ihren Kleinkindern.

Unter den Festgästen war auch der ehemalige ÖVP-Stadtrat Ernst Viehberger, selbst begeisterter Tänzer, der gemeinsam mit Blaha den Anstoß für die „Austrian Open Championship“ im Schwechater Multiversum gab und sich bis heute für die Durchführung von Tanzsportevents in der Braustadt einsetzt. „Die Tanzschule Schwechat war in puncto Tanzsport Initialzünder und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Stadt auch auf diesem Sektor internationale Beachtung gefunden hat“, unterstreicht Viehberger.