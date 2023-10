Lanzendorf begeht den Nationalfeiertag auf „Schusters Rappen“

Vollbild

FB

Bürgermeisterin Silvia Krispel (Vordergrund) begrüßt am Nationalfeiertag vor dem Volkshaus die Wandergruppe. Rund 65 Personen (und fünf Hunde) haben an der Wanderung/am kleinen Spaziergang (4,5 Kilometer) zum Nationalfeiertag teilgenommen. Hier biegt die Wandergruppe vom Volkshaus her kommend in die Buchengasse ein. Rund 65 Personen (und fünf Hunde) haben an der Wanderung/am kleinen Spaziergang (4,5 Kilometer) zum Nationalfeiertag teilgenommen. Hier biegt die Wandergruppe vom Volkshaus her kommend in die Buchengasse ein. Rund 65 Personen (und fünf Hunde) haben an der Wanderung/am kleinen Spaziergang (4,5 Kilometer) zum Nationalfeiertag teilgenommen. Hier biegt die Wandergruppe vom Volkshaus her kommend in die Buchengasse ein.

1 /4