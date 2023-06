Gemeinde Himberg will Raserei in Siedlungsgebieten ein Ende setzen

„Der Straßenverkehr ist in unserer Gemeinde laufend ein Thema. Obwohl auf allen Siedlungsstraßen im Gemeindegebiet eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verordnet ist, häufen sich die Beschwerden, dass oft zu schnell und rücksichtslos gefahren wird“, sagt der Himberger Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Ein Wenig mehr Rücksicht ehöhe vor allem die Sicherheit für Kinder und ältere Personen im Straßenverkehr, und auch die Lärmbelastung könne dadurch reduziert werden.

Neue Hinweissschilder und Bodenmarkierungen

Zusammen mit Sicherheitsgemeinderat Thomas Haidegger (SPÖ) seien die Verantwortlichen der Gemeinde bemüht, an neuralgischen gefährlichen Stellen Bodenmarkierungen und Hinweisschilder anbringen zu lassen, welche an ein tempobewusstes Fahren erinnern sollen. So wurden kürzlich in der Ostbahnstraße und beim Tannhäuserring neue Hinweise angebracht, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auch einzuhalten. In der Bahnstraße verordnete die Gemeinde Tempo 30. „All diese Maßnahmen kosten der Gemeinde einiges an Geld, trotzdem werden diese Hinweiszeichen auf eine angepasste Geschwindigkeit von doch sehr vielen Verkehrsteilnehmern ignoriert“, so Wendl.

Daher richte man den Appell an die Bevölkerung, in Siedlungsgebieten „den Fuß vom Gas“ zu nehmen und aus Rücksicht langsam und verantwortungsvoll zu fahren. „Wirken Sie auf die Besucher, Verwandten, Bekannten und Freunden ein, die vorgegebene Geschwindigkeit im Siedlungsgebiet einzuhalten. Und fahren Sie in den Siedlungen nur so schnell, wie Sie es vor ihrem eigenen Haus gerne hätten“, appelliert Wendl an die Bevölkerung.