Betrugsmasche mit Mietautos am Flughafen Schwechat aufgeflogen

Die Masche ist denkbar einfach: Man „mietet sich“ für 1.500 Euro einen Wagen der Luxusklasse, fährt damit ins Ausland und verkauft das Fahrzeug. Zwei solcher Taten war ein 48-jähriger Serbe am Landesgericht Korneuburg angeklagt. Am 18. Jänner dieses Jahres soll der 48-Jährige seinen Bruder zum Flughafen Schwechat gefahren haben, in dem Wissen, dass dieses Fahrzeug Österreich so schnell nicht wiedersieht.

Angeregt von den „Autodeals“ seines Bruders, wollte er es am 7. März selbst probieren. Das Ziel war wieder das Car Rental Center - also der Mietwagenbereich - des hiesigen Flughafens. Dass es lediglich beim Versuch blieb, war der Routine einer 36-jährigen Mitarbeiterin einer der Firmen geschuldet, deren „Bauchgefühl“ ihr sagte, dass da was nicht stimmt, dem Beschuldigten ein wesentlich preisgünstigeres Model anbot, was dieser ablehnte.

Zwei Versuche, zweimal gescheitert

Ein weiterer Kollege eines anderen Verleihers, der den Führerschein des 48-Jährigen überprüfte und prompt feststellte, dass dieser im unternehmensinternen System als „gesperrt“ gelte. Was der Prozess neben diesen zwei Straftaten noch zu Tage förderte, waren unerklärliche Flüge oder Fahrten des 48-Jährigen nach München, Stuttgart, Frankfurt, Kopenhagen. Schweden und Frankreich, die allesamt ein eindeutiges Muster aufwiesen - danach war ein Mietwagenverleih am Flughafen um eine Luxuskarosse leichter.

Rhetorisch geschickt, flocht Staatsanwalt Thomas Ernst, die ausländischen Fakten immer wieder ein in seiner Befragung des Angeklagten, um den Schöffen, so das Muster solcher Straftaten klarzumachen. Aber - sie trugen nichts zur Rechtsfindung in Korneuburg bei, wiewohl die Staatsanwaltschaft München eine Anklage vorbereitet und der Bruder, des angeklagten 48-Jährigen, in Frankreich mit Europäischen Haftbefehl gesucht wird.

Seinem Mandanten bescherte Verteidiger Slaviša Žeželj eine „Punktlandung“ bezüglich des Urteils. Foto: Christian Pfeiffer

Das Fazit der vorsitzenden Richterin Monika Zbiral bezüglich der Verantwortung des 48-Jährigen, der ankündigte sich geständig zu verantworten, fiel eindeutig aus: „Sehr viel Geständnis hab ich nicht gehört.“ Das wollte Verteidiger Slaviša Žeželj so nicht stehen lassen, und befragte seinen Mandanten erneut. Sein Fazit, nachdem der 48-Jährige zugab „Ja, ich wollte es mitnehmen und in Belgrad verkaufen“: „Das ist ein Geständnis.“

Keine Verwandtenbesuche, Gewerbsmäßigkeit

Nach den vielen Familiengeschichten des in Österreich unbescholtenen Mannes, die für die vielen Reisen ursächlich sein sollten, konterte Ernst in seinem Schlussplädoyer: „Das ist kein Verwandtenbesuch, das ist Gewerbsmäßigkeit.“ Da gab's dann auch Žeželj ein wenig billiger: „Gewisse Fakten lassen sich nicht leugnen.“ Er bat den Schöffensenat, kein „Exempel zu statuieren“ und „im Rahmen zu bleiben“.

Dem kam das Gericht angesichts Aktenlage nach: Zwei Jahre Freiheitsstrafe, wovon der 48-Jährige acht Monate zu verbüßen hat. Die „Punktlandung“ nahm der Verteidiger im Namen seines Mandanten an. Was die Richterin am Ende noch klarstellte: „Eine bedingte Entlassung zur Hälfte der Haft wird's eher nicht spielen.“ Eine gewisse Zufriedenheit mit dem rechtskräftigen Urteil war aus den tatsächlichen letzten Worten des 48-Jährigen im Prozess herauszuhören: „Keine Fragen, ich bedanke mich.“