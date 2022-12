Drittes Hotel wird das größte am Flughafen Schwechat

"2022 waren ein Jahr der guten aber auch nicht so guten Nachrichten. Wir wollen das Jahr mit einer guten Nachricht beschließen", unterstrich Flughafenvorstand Günther Ofner Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz im Managementclub in Wien. Anlass für den Termin war die Präsentation des dritten Hotels am Standort, das entlang der Niki-Lauda-Allee (ehemaliger Steinriegelweg) entstehen wird.

Konkret wird der Immobilienentwickler "MAMMA Group" das Gebäude mit 510 Zimmern auf einer etwa 2.700 m² großen Fläche direkt neben dem Trafogebäude an der B9 realisieren. Der Baustart wird laut Inhaber und Firmenchef Herbert Pinzolits mit Herbst 2023 angepeilt, Nachsatz: "Sofern alle Genehmigungen da sind." Das Grundstück mietet "MAMMA" für 90 Jahre vom Flughafen an. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 45 Millionen Euro.

Berliner "HR Group" betreibt Hotel

Mit der geplanten Fertigstellung im Frühjahr 2025, wird der Immobilienentwickler das sechsgeschoßige Gebäude an Projektpartner "HR Group" übergeben. Das Berliner Unternehmen wird das Low-Budget-Hotel als "Vienna House Easy by Wyndham" betreiben, die Markenrechte hält wiederum der global agierende US-Hotelkonzern "Wyndham Hotels & Ressorts".

Detail am Rande: Die Marke "Vienna House" hat Wyndham erst vor zwei Monaten von der "GR Group" gekauft. Insgesamt firmieren europaweit knapp 40 Hotels unter diesem Namen - allerdings nur eines davon in Österreich und zwar in Dornbirn. "Bisher gab es trotz des Namens 'Vienna House' kein Hotel in Wien. Das erste Hotel am Flughafen Wien ist bedeutend", freute sich Dimitris Manikis, Wyndham-Chef für Europa, den Mittleren Osten, Eurasien und Afrika.

Hier wird das Hotel in etwa entstehen. Foto: Atlas NÖ/Bearbeitung: Gerald Burggraf

Projekt seit vier Jahren in der Schublade

Initiiert wurde das Hotelprojekt vom Flughafen bereits 2019 mit einer Ausschreibung für ein weiteres Hotel startet. Die "MAMMA Group" setzte sich damals mit ihrem Grundkonzept durch und war schon intensiv mit der Detailplanung beschäftigt als die Coronapandemie 2020 das Vorhaben je stoppte. "Wir haben die letzten Jahre dieses Juwel gehütet und gewartet, bis die Sonne wieder draufscheint", umschreibt Firmenchef Herbert Pinzolits die zähe Wartedauer.

Doch nun geht es in die finale Planungsphase. Mit dem Gebäude will "MAMMA Group", die derzeit ein Hotel in Wiener Neudorf errichtet, bewusst "grüne" Akzente setzen. So soll es in holz-hybrid-weise gebaut werden. "Alle Bereiche die statisch keine tragende Rolle spielen werden aus Holz sein. Die Bodenplatte, die Liftschächte oder auch die Fluchtstiegenbereiche werden natürlich aus Beton sein. Aber wir wollen den Holzcharakter auch nach außen hin zeigen", unterstrich Pinzolits. Zudem sind am Dach eine Photovoltaikanlage sowie kleine Windrotoren zur Stromproduktion geplant.

Hotel soll mehr Kongresse ermöglichen

Laut Flughafenvorstand Günther Ofner brauche jeder Flughafen eine gute Infrastruktur und das dritte Hotel sei aus Sicht des Standortes Schwechat ein zentraler. Allen voran soll es mehr und größere Kongresse ermöglichen, mit dem Büro- und Veranstaltungsgebäude "Office Park 4" hat man dafür die Grundvoraussetzung geschaffen. Das zusätzliche Hotel soll für mehr Übernachtungsmöglichkeiten sorgen. Aber auch für Flugliniencrews braucht es genügende Betten.

Mit Fertigstellung 2025 wird es dann insgesamt 1.414 Zimmer am Standort geben. In der Lage am Rand des Airportareals sehen sämtliche Projektpartner keine Probleme. So wird das Hotel mit einem Shuttledienst des Flughafens angebunden werden, die Fahrzeit liegt laut Projektentwickler Pinzolits bei nur "sechs bis acht Minuten". Zudem werde man sich die notwendige Frequenz bieten können.

