Schwechat hat gewählt: Maskottchen heißt "Hopferl"

Schwechat hat gewählt: Das neue Maskottchen heißt "Hopferl". Aus 150 Namensvorschlägen hatten sich letztlich drei durchgesetzt, die in der Folge zur Online-Abstimmung standen, teilte das Rathaus am Freitag mit. In Schwechat stehen 2022 Feierlichkeiten anlässlich "100 Jahre Stadterhebung" an.

"Hopferl" erzielte mit 58,81 Prozent eine klare absolute Mehrheit. Der Name war einer Aussendung zufolge von mehreren Bewohnern vorgeschlagen worden "und hat einen klaren Hintergrund". Kaum eine andere Familie habe Schwechat so geprägt, wie die Braudynastie Dreher es tat.

Die Erfinder des Lagerbiers drückten im 19. Jahrhundert der Stadt ihren Stempel auf, der bis heute nicht verblasst ist. "Der Name 'Hopferl' birgt also eine Hommage an das Vermächtnis der Dreher Dynastie", so das Rathaus.

