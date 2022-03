Musik hat in Moosbrunn Tradition

Die Blasmusik in Moosbrunn hat bereits viele Jahrzehnte Tradition, denn bereits vor der Gründung des jetzigen Musikvereins war das Musizieren in der Gemeinde gang und gäbe. Laut der Pfarrchronik soll es bereits vor 1861 eine „Musikbanda“ gegeben haben und vor dem Ersten Weltkrieg war eine Jugend- und Feuerwehrmusikkapelle aktiv.

Schließlich wurde im Jahr 1958 der Musikverein vom damaligen Obmann Walter Pinter ins Leben gerufen, worauf vier Jahre später der Beitritt zum Niederösterreichischen Blasmusikverband (NÖBV) folgte. Danach folgten viele Auftritte im In- aber auch im Ausland, erzählt der heutige Obmann Alfred Pinter: „Wir durften schon musikalische Klänge aus Moosbrunn auch in Deutschland, Italien, Schweden sowie in Spanien ertönen lassen.“ Zweifelsohne ein ganz besonderer Auftritt für die Moosbrunner war 1991 in Syrien, wo man unter anderem ein Konzert in der Hauptstadt Damaskus gab, heute bedingt durch den Bürgerkrieg im Land unvorstellbar.

Zwei Konzerte im Festsaal für dieses Jahr geplant

Internationale Reisen stehen für das Jahr 2022 zwar nicht am Programm, trotzdem sind einige Auftritte geplant. Bereits am 19. März gibt der Musikverein nach langer Pause erstmal wieder ein Konzert im Festsaal. Weitere Auftritte sind beim musikalischen Wandertag im September und bei einem erneutem Konzert im Oktober im Festsaal geplant. Darüberhinaus nimmt man auch heuer wieder bei der Marschmusik- und Konzertmusikbewertung teil, wo man in der Vergangenheit mitunter den Ehrenpreis des Landes Niederösterreichs in Gold gewinnen konnte.

Derzeit beteiligen sich 62 Mitglieder aktiv am Vereinsgeschehen und elf Jungmusikanten befinden sich derzeit in der Ausbildung. Neue Mitglieder seien laut Pinter ebenfalls jederzeit im Verein willkommen. Die Gemeinschaft innerhalb des Vereins und der Spaß am Musizieren bleiben bis heute die zentralen Leitmotive, betont der Obmann: „Bei uns zählt jeder Musikant gleich viel. Egal ob jung, alt, erfahren oder nicht. Hauptsache ist der Spass am Musizieren und die Gemeinschaft innerhalb unseres Vereins.“

