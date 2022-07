Betrugsprozess: Diamanten-Fieber am Flughafen Schwechat

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

London, Antwerpen, Genf, New York, Dubai, Sierra Leone – es klingt wie die Liste der Drehorte des nächsten James-Bond-Films. Es sind aber Stationen eines Betrugs mit drei Diamanten – zweier weißer und eines „fancy blue velvet“ –, die zusammen einen Wert von etwa 8,5 Millionen darstellen. Was Richter Manfred Hohenecker als Vorsitzender eines Schöffensenats das „Vergnügen“ bescherte, die Anklage gegen einen Juwelier, der in der Wiener Innenstadt zwei Geschäfte betreibt, wegen dieser Betrügereien aus dem Jahr 2019 zu verhandeln, war eine Geldübergabe in einem Privatjet am Flughafen Schwechat.

Der Hauptteil der Geschichte spielt sich allerdings in Genf ab. Dort betreibt ein 47-Jähriger ebenfalls Diamantenhandel, in Fortführung der Familientradition seit 1860. Ihm sei zuerst im Juli 2019 vom Angeklagten ein 5,57 Karat schwerer weißer Diamant als unbehandelt angeboten worden. In dieser Form ist der Stein 270.000 Euro wert. Wie der Schweizer allerdings feststellen musste, waren dieser und ein weiterer weißer Diamant mit einem angeblichem Wert von 750.000 Euro bereits behandelt und damit nur rund zehn Prozent des veranschlagten Preises wert.

Festgestellt wurde das, als der 47-Jährige die Steine zur Prüfung in ein hoch spezialisiertes Labor in New York schickte und dieses den wahren Wert ermittelte. Warum er damals keine Anzeige erstattet habe, wollte Hohenecker von ihm wissen. Der Wiener habe ihn in einem Hotelzimmer in Antwerpen beruhigt, die zwei weißen minderwertigen Diamanten wieder an sich genommen und gesagt, dass er alles wieder zurückzahlen werden, was bisher schon an Anzahlungen geflossen war. Aus diesem Grund habe er auch einem erneuten Geschäftsversuch im Dezember 2019 zugestimmt.

Dabei hätte es sich um einen „fancy blue velvet“, einen blauen Diamanten, gehandelt, der allein einen Wert von 7,5 Millionen Dollar darstellt. Diesen hätte er im Safe im Geschäft in Wien tatsächlich gesehen. Dann habe sich aber der eigentliche Besitzer des tatsächlichen Diamanten aus Dubai beim Schweizer gemeldet, der daraufhin Anzeige erstattete. Zu klären gab es noch so einiges in dem Prozess, wie angebliche Spielschulden des Angeklagten in London und die Verwendung eines Reisepasses aus Sierra Leone. Der Richter vertagte.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.