Autobahn-Unfälle halten Schwechater Feuerwehren auf Trab

Arbeitsreiche Stunden erlebte die Freiwillige Feuerwehr Schwechat am 4. und 5. August. Nach vier Einsätzen am Freitag, darunter ein Unfall auf der Klederinger Straße sowie einem Fehlalarm in einem Veranstaltungsbetrieb, standen am Samstag gleich zwei Unfälle auf den Autobahnen am Programm. So wurden die Kameradinnen und Kameraden gegen 5 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in den S1-Tunnel Rannersdorf gerufen.

Die Pkw waren in Fahrtrichtung Schwechat kurz vor der Tunnelausfahrt zusammengeprallt. Nachdem alle drei Autos zu schwer beschädigt waren, um selbst weiterfahren zu können, mussten sie die Feuerwehrleute mit dem Abschleppfahrzeug bergen. Nachdem sich jedoch bereits hinter dem Unfall ein zehn Kilometer langer Stau gebildet hatte, dauerte es einige Zeit, bis die Feuerwehr alle drei Autos abtransportiert hatte. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand.

Schwechat und Mannswörth beim Flughafen im Einsatz

Doch damit sollte die morgendliche Autobahntour für die Kameradinnen und Kameraden noch nicht vorbei sein. Denn gerade als sie wieder im Feuerwehrhaus angekommen waren, wurde die Feuerwehr zu einem Crash auf der A4 auf der Richtungsfahrbahn Ungarn unmittelbar bei der Flughafenauffahrt alarmiert. Ein Pkw und Lkw waren kollidiert. Während der Lastwagenfahrer seinen Laster selbstständig sicher abstellen konnte, musste der VW Passat von der Feuerwehr abgeschleppt werden. Verletzt wurde auch hier niemand.

Das gilt auch für den Einsatz, den die Kolleginnen und Kollegen aus Mannswörth am Freitag abzuarbeiten hatten. So war es auf der Flughafen-Ausfahrtstraße zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw gekommen. Den mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommene BMW musste abtransportiert werden, der Opel konnte einfach von der Straße geschoben werden.