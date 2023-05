Neuer Kommandant für Schwechater Polizeiposten

45 Polizistinnen und Polizisten verrichten am Kommissariat Schwechat ihren Dienst, einer von ihnen ist Heinrich Kölndorfer. Der 60-Jährige aus Frauenkirchen im Bezirk Neusiedl/See (Bgld.) kann getrost als Urgestein bezeichnet werden. Hat er doch seinen Dienst vor mittlerweile 40 Jahren genau hier im damaligen „Wachzimmer Wiener Straße“ angetreten. „Mein Nachbar und Mann meiner Cousine hat 1983 in Schwechat seinen Polizeidienst verrichtet und mich angeworben“, erzählt Kölndorfer im NÖN-Gespräch.

In der Wiener Straße kennt er jedenfalls alles in- und auswendig. Nun wird der verheiratete Vater von drei erwachsenen Kindern mit 1. Juni zum neuen Kommandanten aufsteigen. „Mir wurde vonseiten der Landespolizeidirektion Niederösterreich das Vertrauen geschenkt die Dienststelle leiten zu dürfen“, fühlt sich Kölndorfer geehrt. Er beerbt damit Langzeit-Chef Otto Limbeck, der mit Ende Mai in Pension geht. Die vergangenen fünf Jahren war Kölndorfer bereits Limbecks Stellvertreter in der Wiener Straße.

Nach mehreren Stationen seit 2009 fix in der Wiener Straße

Mit 1. Juni führt der 60-Jährige offiziell die 45-köpfige Mannschaft, zu der neben den Uniformierten auch die Beamten des Kriminaldienstes sowie des Verkehrsdienstes gehören. Mittlerweile sind gut 50 Prozent der Bediensteten jüngere. „Es ist sehr spannend mit einem verjüngtem Team zu arbeiten, sie bringen ganz andere Sichtweisen in die Polizeiarbeit ein“, hält der künftige Postenchef fest.

Der erfahrene Beamte absolvierte selbst zahlreiche Stationen innerhalb des Einsatzgebiets des Schwechater Stadtpolizeikommandos. „Ich war am Flughafen, in der Leitstelle oder auch bei den Kranichen“, berichtet Kölndorfer. Seit 2009 ist der 60-Jährige wieder fix am Schwechater Innenstadtposten im Einsatz. „Ich bin mit meinem Team um die Sicherheit der Schwechater Bürgerinnen und Bürger bemüht“, verspricht der Neo-Kommandant.

