Region Schwechat: Neuerungen im Busverkehr

Werbung

Drei Wochen vor dem Schulstart setzt der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) in der Region Änderungen im Busverkehr um. Allen voran werden die Adaptierungen auf jenen Verbindungen umgesetzt, die in Richtung Bezirk Mödling verkehren. Verbesserungen gibt es demnach vor allem für Öffi-Nutzer aus Himberg, Leopoldsdorf und Maria Lanzendorf (siehe Infobox rechts).

In letzterem Fall geht es ausschließlich um frühere Erst- beziehungsweise spätere Letztfahrten von und nach Mödling unter der Woche und am Wochenende durch die zusätzliche Buslinie 215. In Himberg wiederum sorgt die zusätzlich fahrende Linie 216 für einen verbesserten Fahrplan zur HLW nach Biedermannsdorf und zur HTL in Mödling.

Ebenfalls neu macht die Linie 266 in Leopoldsdorf Halt. Sie sorgt für einen deutlich früheren Betriebsstart. So fährt etwa unter der Woche der erste Bus um 4.45 Uhr und die letzte 0.15 Uhr in Richtung Oberlaa, nach Leopoldsdorf geht der letzte Bus um 0.45 Uhr.

Auf derselben Linie kommt es auch zwischen Schwechat und Wien-Siebenhirten zu Optimierungen, unter anderem fährt der erste 266er unter der Woche ab dem Bahnhof um 4.40 Uhr. Alle neuen Fahrpläne sind über den „AnachB Routenplaner“ des VOR abrufbar.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.