Schwechater Hauptplatz wird einmal pro Monat zur Marktzone

Das Hauptplatz-Areal zwischen der Bruck-Hainburgerstraße und der Kirche wird ab 15. April an jedem dritten Samstag von 8 bis 12 Uhr zum großen Marktplatz für Lebensmittel und Non-Food-Produkte. Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) dazu: „Der neue Markt ist ein Herzensprojekt von mir“. Seit ihrem Antritt als Bürgermeisterin vor acht Jahren brachten viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder ein, dass der Schwechater Hauptplatz dringend Initiativen zur Belebung brauche.

Nun engagierte die Stadtgemeinde mit Sandra Fuchs eine junge Organisatorin, die seit ihrer Kindheit das Marktfahrer-Dasein im Blut hat. „Wir sind glücklich, dass Sandra Fuchs auf uns zugekommen ist. Wir als Stadtgemeinde werden sie nach Leibeskräften unterstützen“, betont auch ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Anton Imre. Die 31-jährige Fischamenderin war schon mit 15 Jahren gemeinsam mit ihrem Vater Roman Fuchs auf allen Märkten unterwegs. „Ich kenne sehr viele Aussteller persönlich und konnte auch einige Marktfahrer vom 'Markt der Erde' in Parndorf für Schwechat gewinnen“ verrät Sandra Fuchs im NÖN-Gespräch.

Sämtliche Produkte für „einen Wocheneinkauf“

25 Standler und Standlerinnen werden beim Auftakt Vorort ihre Waren anbieten. Dafür muss auch die rechte Autoparkzeile auf der Höhe des Marktplatzes den Ständen weichen. „Es wird ein guter Branchenmix geboten“, untermauert Fuchs (siehe unten). Anbieter der Slowfood Linie und traditionelle Lebensmittelhändler bringen, laut Organisatorin, Milchprodukte, Fleisch, Gemüse, Honig, Eier und Kraut zum Verkauf. Die Bäckerei Kriegler aus Schwadorf wird ihre bezirksweit geschätzten Backwaren in Schwechat anbieten und die Fleischhauer „Zum Wilden Karl“ aus Moosbrunn und Karlo aus Pamhagen mit seinem grauen Steppenrind verkaufen dort ihre qualitativ hochwertigen Fleischprodukte.

Regionale Winzer und Spirituosenproduzenten, darunter Grünen-Stadtrat Simon Jahn mit seiner Marke „Rocker's Delight“, bringen alkoholische Spezialitäten auf den Markt und bedienen auch die Gastro-Linie, die im Bereich vor der Bezirkshauptmannschaft mit Heurigengarnituren als Treffpunkt zum Erfrischen oder für ein spätes Frühstück dienen wird. Am Nonfoodsektor hat der Markt ebenfalls einiges zu bieten. Keramiken des Schwechaters Carl Pinka kann man da genauso wie Schmuck, Italienische Mode und Geschirrsortimente erwerben.

Kinderprogramm zum Auftakt

„Die 50 ersten Marktbesucher erhalten eine gefüllte Fair-Trade Tasche voller Produkte und einem Schwechater Gutschein, der gerne auch gleich am Markt eingesetzt werden kann“, berichtet die Bürgermeisterin. Baier hätte da noch eine innovative Idee: „Gerne würde ich einen nachhaltigen Sackerlbaum in der Mitte des Marktes aufstellen, für Mehrweg-Einkaufstaschen - denn 'Sharing is Caring'“.

Zur Eröffnung gibt es auch ein Kinderprogramm mit Bastel- und Schminkmöglichkeiten und der Tierverein Katz-Fatz bietet Kaffee und Kuchen am 15. April. Keine Auswirkungen hat der neue Markt auf den Donnerstag-Markt - „den wird es weitergeben“, betont Wirtschaftsstadtrat Anton Imre. Auch der italienische Markt soll heuer im Herbst wiederkommen.

Diese Aussteller sind bereits fix:

Fuchs Damenbekleidung

Lackstätter Geschirr GmbH Geschirr und Haushaltsgeräte

Sandkistenliebe handgenähter Kinder und Babybekleidung

Krismar OG Seewinkler Naturkosmetik

Weingut Roth Wein und Bier

Bäckerei Kriegler Backwaren

Bio Imkerei Nawiak Honigprodukten und Honigkosmetik

Biohof Pölzer Biogemüse aus dem Seewinkel

SAPS Krautspezialitäten GmbH Schweighofer

Rocker's Delight Likören und Schokolade

Fleischerei Karlo Spezialitäten vom grauen Steppenrind

Wollmarie Wolle und Wollprodukte

Waldviertler Knödel Knödel und Teigwaren

Imkerei Rojky Honig- und Bienenwachsprodukte

Firma Öllerer Lederwaren

Die Blumenboutique

Katzfatz Tierschutzverein Kuchen, Kaffee

DIe Zwo Gin und Liköre

Wilder Franz Wild Spezialitäten

Caarl Pinka Ton - und Keramikprodukte

Biohof Fabsich Walnussprodukte und Bio Eier

Käsehütte Stix Käsespezialitäten.

