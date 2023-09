Schwadorf setzt auf neue Gemeinde-App

Noch befindet sich der Schwadorfer Channel in der Cities-App in einer Art Pilotphase, tatsächlich los geht es mit 23. September. Dann wird die Handyapplikation als offizielle Gemeinde-App fungieren und das digitale Service der Kommune erweitern. „Wir haben auf der Kommunal-Messe in Innsbruck die App 'Cities' kennengelernt und uns von den Vorteilen überzeugen lassen“, erklärt Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ) im NÖN-Gespräch.

Bislang nutzte Schwadorf ausschließlich die Webseite, um aktuelle und zentrale Informationen digital an die Bevölkerung weiterzugeben. Mit dem Startschuss in knapp zwei Wochen sollen dann auch sämtliche Inhalte über die App des österreichischen Start-up-Unternehmens „Cities“ abrufbar sein. So können Bürgerinnen und Bürger über die App Kontakt zur Gemeinde aufnehmen, Formulare downloaden, den richtigen Ansprechpartner raussuchen oder sie erhalten den Müllkalender für ihr Wohngebiet.

News-Oberfläche wie bei Sozialen Netzwerken

Bespielt wird die App über das Team des Gemeindeamtes, so wie es schon bei der Webseite der Fall ist. Aktuelle Neuigkeiten können im Stile eines Sozialen Netzwerks gepostet werden. Die Gemeinde will die App allerdings nicht nur für sich nutzen, sondern auch Vereine und Betriebe aus dem Ort an Bord holen. Sie sollen, wie auch die Kommune, etwa ihre Veranstaltungen in den Eventkalender eintragen. Oder auch Angebote, Öffnungszeiten, Stellenanzeigen oder andere Informationen eintragen beziehungsweise posten.

Als großen Vorteil sieht Bürgermeister Jürgen Maschl auch die Funktion der Push-Up-Benachrichtungen. Dadurch können Nutzerinnen und Nutzer sich per Kurznachricht über die für sie interessanten Gemeinde-, Firmen- oder Vereinsnews direkt informieren lassen. „Man versäumt als User also nichts wesentliches“, unterstreicht der Ortschef. Die Verwendung als Nutzerin oder Nutzer ist kostenlos, für zentrale Funktionen bedarf es allerdings einer Registrierung.

Im Gegensatz dazu muss die Kommune natürlich für das Service von „Cities“ zahlen. Die Kosten wären aber laut Maschl auch für eine kleine Gemeinde „leistbar“. Zudem würden bereits viele Orte aus der Steiermark und dem Burgenland die App nutzen, die Zufriedenheit sei groß. „Diese Gemeinden haben oft mehr Follower aus Einwohner“, berichtet Maschl und sieht darin eine Erfolgsbestätigung der App.

Verfügbar ist die „Cities-App“ für alle gängigen Betriebssysteme wie Android, iOS (Apple) und Huawei. Nach dem Download muss man sich registrieren, ein Profil erstellen und schließlich mit Schwadorf verbinden.