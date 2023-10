Das Lokal im Himberger Volkshaus hat neuen Pächter

Nachdem der Pachtvertrag mit Horst Cervenka für das Lokal im Himberger Volkshaus mit 30. September ausgelaufen war, begab sich der „Verein Volkshaus“ auf die Suche nach einem Nachfolger. Bis 9. Juni lief die Bewerbungsfrist, seither wurden die schriftlichen Bewerbungen geprüft und Hearings mit den passendsten Kandidaten geführt. Die Entscheidung, wer neuer Pächter wird, fällten der Verein bestehend aus Bürgermeister Ernst Wendl, Vizebürgermeister Richard Payer (beide SPÖ) und weiteren Mitgliedern des Gemeindevorstandes.

„Nach den Gesprächen war klar, dass auf Grund des Konzeptes und der Erfahrung Franz Bruckner den Zuschlag erhalten wird. Dies wurde in einem Vorstandsbeschluss des Vereins Volkshaus einstimmig bestätigt“, berichtet Wendl. Bruckner ist seit seinem 15. Lebensjahr in der Gastronomie tätig, wie er erzählt. „Ich bin gebürtiger Wiener und betreibe das Schutzhaus Zukunft im 15. Wiener Gemeindebezirk. Mit 1.700 Sitzplätzen und etwa 150 Veranstaltungen jährlich ist dieses auch unser größter Betrieb“, erzählt er.

Verstärkte Nutzung der Kegelbahn angestrebt

Doch auch in der Region hat er schon erste Erfahrungen gesammelt. So führt er seit dem heurigen Frühjahr das Kulturhaus in Maria Lanzendorf. Daher habe es sich gut ergeben, das Volkshaus Himberg nun auch zu übernehmen. Zusätzlich betreibt Bruckner außerdem eine Lebensmittelproduktion in Wien sowie mehrere Hofläden beziehungsweise Verkaufsstände mit regionalen Produkten.

Die Gemeindevertretung beziehungsweise der Verein Volkshaus erwarte laut Bürgermeister einen Pächter, der eine Gastronomie mit „bürgerlicher Küche“ biete. Er solle Stabilität und Kontinuität aufweisen, sowie die vielen Vereine unterstützen, welche des Veranstaltungszentrum als Heimstätte nutzen. Und genau diese Bedürfnisse erfülle Franz Bruckner durch seine langjährige Erfahrung, gerade auch im Veranstaltungsbereich. Zudem komme seine überzeugende ruhige Art, wie der Bürgermeister festhält.

„Wir wollen, dass sich die Leute bei uns wohl fühlen und gerne kommen. Das Catering für den Veranstaltungsbereich übernehmen wir auch. Und gut finde ich, dass es zwei Kegelbahnen gibt, sowas findet man ja kaum mehr. Diese verstärkt zu nutzen, wäre großartig“, sagt Bruckner. Geöffnet ist ab Dienstag, 3. Oktober. Eine offizielle Eröffnungsfeier soll in drei bis vier Wochen stattfinden. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Montag ist Ruhetag.