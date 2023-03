Himberg: Kostenlose Beratungsstelle für Eltern

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Jeden dritten Dienstag im Monat haben Eltern die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung an das Team der Mutterberatung zu wenden. Zwischen 8:30 und 10:00 kann man in der Grenzackergasse 11, gleich neben dem dortigen Kindergarten, Fragen sein Kind oder seine Kinder betreffend stellen. So wird man etwa allgemein zur Förderung und Entwicklung seines Kindes beraten und erhält beispielsweise Tipps zur Frühförderung motorischer Fähigkeiten.

Auch kann man sein Kind, wenn man das möchte, unter Aufsicht eines fachärztlichen Teams regelmäßig messen und wiegen lassen, um die dahingehende Entwicklung zu dokumentieren. Auch weitere Fragen medizinischer Natur können hier freilich gestellt werden. Wie Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) meint, sei die Mutterberatung auch ein idealer Ort, um andere Eltern kennenzulernen und sich zu diversen Themen in den ersten Lebensmonaten seiner Kinder auszutauschen. Die nächsten Termine dieses Jahr sind:

18. April

16. Mai

20. Juni

18. Juli (August entfällt)

19. September

17. Oktober

21. November

19. Dezember

