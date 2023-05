OMV und Borealis stoppen für Großputz ihre chemische Produktion

Alle sechs Jahre stehen Teile der Produktionsanlagen bei OMV und Borealis zeitgleich still. Der Grund: Ein sogenannter „Turnaround“, sprich eine Generalinspektion samt Reinigung und Durchführung notwendiger Reparaturen in den benachbarten Industriewerken. In der OMV-Raffinerie wird der petrochemische Teil für zwei Monaten still stehen. Da dort die Herstellung von Vorprodukten für Kunststoffe erfolgt und große Teil bei der Tochter Borealis weiterverarbeitet werden, ist der parallele „Turnaround“ nur logisch. Startschuss ist Ende Mai, geplante Fertigstellung dann Ende Juli.

Die Überprüfung erfolgt durch den TÜV Österreich und ist gesetzlich eben alle sechs Jahre vorgeschrieben. Sowohl OMV als auch Borealis betonen, dass „Sicherheit und größtmögliche Rücksicht auf Anrainer:innen“ dabei oberste Priorität habe. Zudem könne es in diesen acht Wochen zu einem vermehrten Fackelbetrieb kommen. Beide Unternehmen halten auch fest, dass der „Turnaround“ dazu genutzt werde, in die Modernisierung der Anlagen zu investieren.

Tausende zusätzliche Fachkräfte vor Ort

Bei der OMV werden neben den werkseigenen 800 Mitarbeitern zusätzlich bis zu 3.500 Fachkräfte von etwa 50 Partnerfirmen vor Ort sein. Insgesamt werden laut dem Öl-, Gas- und Chemiekonzern rund 500.000 Schrauben an den Anlagen im petrochemischen Bereich ausgetauscht. Darüber hinaus gilt es 18 Prozessöfen, 121 Kolonnen bzw. Reaktoren oder auch 2.900 Armaturen sowie 1.800 Sicherheitsventilen im Zuge der Revisionsarbeiten zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen.

Bei Borealis kommen zusätzlich zu den 500 eigenen Mitarbeitern noch einmal rund 1.200 Mitarbeiter von an die 80 Partnerfirmen zum Einsatz. Laut dem Kunststoffproduzenten umfassen die Revisionsarbeiten in etwa 212 Maschinen, rund 1.000 Motoren oder auch knapp 1.430 Sicherheitsventile.

Zweiter „Turnaround“ für OMV

Beschwerden und Fragen können Anrainerinnen und Anrainer übrigens während des „Turnaround“ direkt an OMV und Borealis gerichtet werden. Bei der OMV steht das „Grüne Telefon“ rund um die Uhr unter der Nummer 0664/9108787 zur Verfügung. Bei Borealis können sich Nachbarn zu den Bürozeiten unter 01/701114100 melden.

In der Raffinerie der OMV ist es übrigens wie üblich die zweite Generalinspektion in zwei Jahren. So wurde erst im Frühsommer 2022 der Produktionsbereich für Kraftstoffe generalüberholt. Dieser Bereich läuft heuer uneingeschränkt weiter. Damals kam es jedoch beim Hochfahren zu einer folgenschweren Beschädigung der Destillationsanlage, die zu einem viermonatigen Fast-Stillstand des Anlagenteils führte. Die während der Reparatur gewonnenen Erkenntnisse werden laut OMV konzernweit bei der Einhaltung der „höchsten Sicherheitsstandards“ unterstützen.

