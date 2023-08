Schwechat: Bäckerei Kager verschwindet aus dem Stadtbild

Zehn Jahre ist es nun schon her, dass die Bäckerei Kager für immer ihre Pforten geschlossen hat. Noch heute erinnert ein A4-Zettel in der Auslage daran: „Sehr geehrte Kunden, wie müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir aus gesundheitlichen und wirtschaftliche Gründen mit 27. April 2013 nach 111 Jahren leider schließen müssen“, ist dort mit einem Dank an die „langjährige Treue“ der Kunden zu lesen. Seither steht der Gebäudekomplex mit der Adresse Himbergerstraße 13, der das ehemalige Geschäftslokal sowie das Wohnhaus links daneben umfasst, quasi leer.

Mit Herbst wird die traditionsreiche Bäckerei jedenfalls aus dem Stadtbild verschwinden. Nicht zuletzt die seit kurzem angebrachten Werbeplanen der Abbruchfirma „Mayer & Co GmbH“ aus Hof weisen unmissverständlich daraufhin. Wann der Abriss genau über die Bühne gehen wird, steht noch nicht fest. Zuvor müsste das Gebäude aber noch geräumt werden, wie es vonseiten der Abbruchfirma auf Anfrage der NÖN heißt.

Das Bäckerei-Wappen erinnert an die traditionsreiche Zeit der Kager-Dynastie ab 1902. Foto: Gerald Burggraf

Abgerissen wird jedoch nicht nur der Komplex direkt an der Himbergerstraße, sondern auch die zum Areal gehörenden Häuser entlang der Ehrenbrunngasse sowie der Schießstättenstraße. Ausgenommen ist nur das kleine Grundstück mit der Adresse Himbergerstraße 15. Eigentümer der knapp 3.000 m² großen Liegenschaft ist bereits seit vielen Jahren die Genossenschaft „Neue Heimat“. Der gemeinnützige Bauträger plant an dieser Stelle ein Neubauprojekt mit 89 geförderten Mietwohnungen sowie einem Geschäftslokal zu errichten. Wie bisher sollen etwa zwei Drittel des Areals bebaut werden.

Start für Neubau frühestens im zweiten Halbjahr 2024

Allerdings steht eine Umsetzung aktuell in den Sternen, wie Andreas Dominko von der „Neue Heimat“ im NÖN-Gespräch wissen lässt. Die Einreichplanung sei abgeschlossen, das Vorhaben liege aktuell im Schwechater Rathaus als zuständige Baubehörde auf. „Wir rechnen mit einem Baubescheid Anfang 2024“, erklärt Dominko. Mit dem Anbieterverfahren für eine Baufirma werde die Genossenschaft jedoch noch bewusst etwas warten. Der Grund: Derzeit werden vom Land NÖ keine Wohnbaufördermittel für Neubauprojekte genehmigt, vielmehr soll die Wohnbauförderung neu aufgestellt werden.

Ohne Förderung wäre das Wohnbauprojekt auf dem Kager-Areal für die „Neue Heimat“ allerdings nicht zu stemmen. Möglicherweise müsse man das Projekt auf geänderte Rahmenbedingungen in Bezug auf die Landessubvention abändern - „wir müssen einmal abwarten, was wir in Schwechat tatsächlich bauen können“, hänge die Genossenschaft laut Dominko aktuell in einer Warteschleife. Er rechnet daher mit einem Baustart frühestens im zweiten Halbjahr 2024.