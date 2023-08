Neubau soll desolaten Gemeindebau in Schwadorf ersetzen

Vollbild

Das Stiegenhaus erinnert stark an Gemeindebauten in Wien. Eine Tafel erinnert an die Errichtung durch die Stadt Wien in den Jahren 1952 bis 1953. Sie soll auch in einem etwaigen Neubau ihren Platz finden. Die Kellerabteile sind samt Türen noch im Originalzustand erhalten. Auch die Sicherungen erinnern an die Bauweise der 1950er-Jahre. Die Fenster sind eines der wenigen Dinge, die seit Bestehen des Wohnbaus erneuert wurden. Die Fassade ist ebenfalls in einem desolaten Zustand, zudem kann von einer ordentlichen Dämmung keine Rede sein. Das Gemeindewohnhaus liegt direkt an der B10/Brucker Straße.

