„2020 wird es kein Stadtfest geben“, bestätigt Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) auf NÖN-Anfrage. Da die Bundesregierung Großveranstaltungen bis Ende August einen Riegel vorschob, ist die Entscheidung wenig überraschend.

Wegen des Wetters wäre laut der Stadtchefin nur eine Verlegungen in den September möglich gewesen. „Wir rechnen aber auch nach dem August nicht damit, dass ein 4.000-Besucher-Fest stattfinden darf“, ergänzt Baier. Daher wäre das Risiko zu groß gewesen. Denn zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch ohne Stornokosten aus Verträgen mit Künstlern oder einer Bühnentechnik aussteigen. Später würde das nur zu Kosten ohne Gegenleistung führen, betont die Bürgermeisterin.

Als Ersatz will Baier ein Kultur- Wochenende oder vielleicht sogar eine ganze Woche im Felmayergarten oder der Felmayerscheune auf die Beine stellen. Falls möglich und „natürlich in kleinerem Rahmen als das Stadtfest“, erklärt sie. Die Bürgermeisterin will generell die Kultur in Schwechat wieder verstärkt ankurbeln und „so viel wie möglich anbieten“, da Kultur und Sport für Menschen einfach wichtig sei.