Online-Voting für Schwechater „Herzensprojekt“ startet heute

Der Start der „Herzensprojekt“-Initiative war ein wenig holprig. Ursprünglich hätte die Einreichfrist mit Ende März enden sollen. Doch nachdem die Resonanz äußerst überschaubar war, wurde die Abgabe kurzerhand um ein Monat verlängert. „Am Ende hatten wir dann doch einige eingereichte Projekte“, hält Jugendstadtrat und Initiator Marco Luksch (SPÖ) im NÖN-Gespräch fest. Im Jugendförderungsbeirat der Stadt wurden schließlich drei Ideen in die Endauswahl genommen.

Welches dieser drei Projekt am Ende der Sieger sein wird, entscheiden die Schwechaterinnen und Schwechater. Und zwar per Online-Voting auf der Gemeinde-Webseite unter www.schwechat.gv.at/Herzensprojekt. Startschuss ist heute am 5. Juni, die Abstimmung läuft dann exakt zwei Woche bis Montag, 19. Juni. Das Siegerprojekt wird zu 100 Prozent gefördert, der Sonder-Fördertopf ist jedoch mit maximal 5.000 Euro gedeckelt.

Kurzvideos erklären Projektideen

„Wir freuen uns, unsere Bürgerinnen und Bürger aktiv in den Prozess der Projektförderung einzubeziehen und sind gespannt, welches der drei tollen 'Herzensprojekte' in diesem Jahr die meiste Unterstützung erhält“, lässt Luksch wissen. Die drei Ideen sind bereits auf der Gemeinde-Webseite online dargestellt und werden von den Einreichenden in Kurzvideos erklärt. Konkret handelt es sich dabei um folgende Vorhaben:

„Nachwuchscontainer“ des SC Mannswörth: Ziel des Projekts ist es, den bestehenden Container am Mannswörther Sportplatz herzurichten und ihn - während eines Spielbetriebs - Kindern und Jugendlichen als Rückzugsmöglichkeit anzubieten.

Ziel des Projekts ist es, den bestehenden Container am Mannswörther Sportplatz herzurichten und ihn - während eines Spielbetriebs - Kindern und Jugendlichen als Rückzugsmöglichkeit anzubieten. „Drumcoachingworkshop“ des Elternvereins der Volksschule Frauenfeld: In diesem Projekt wird Kindern die Möglichkeit geboten, sich persönlich und kreativ durch Musik und Tanz zu entwickeln, Teamarbeit zu lernen und dabei jede Menge Spaß zu haben.

In diesem Projekt wird Kindern die Möglichkeit geboten, sich persönlich und kreativ durch Musik und Tanz zu entwickeln, Teamarbeit zu lernen und dabei jede Menge Spaß zu haben. „Neubau Bartheke“ des Jugendzentrums Üdüwüdü: Die derzeitige Bar ist veraltet und für eine Nutzung auch nicht mehr ansprechend. Das Üdüwüdü-Team will die Theke erneuern und falls möglich, mit der Förderung auch noch weitere Renovierungsarbeiten im Jugendzentrum finanzieren.

Das Projekt mit den meisten Stimmen wird sich am Ende über die Sonder-Förderung in Höhe von maximal 5.000 Euro freuen können. Die beiden anderen Bewerber fallen jedoch nicht unbedingt gänzlich durch den Rost. Sie können anschließend mit ihrem Projekt noch einmal um eine „einfachen Subvention“ ansuchen, die dann bei Genehmigung zumindest 50 Prozent der Kosten abdeckt.