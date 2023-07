Sommerfest der SPÖ Gramatneusiedl mit buntem Kinderprogramm

Wie jedes Jahr fand das Sommerfest der SPÖ in Gramatneusiedl statt. Bei fast tropischen Temperaturen gab es für die Kleinen von den örtlichen Kinderfreunden ein Angebot beim Spielebus, welches von zahlreichen Kindern in Anspruch genommen wurde. Während die Kinder beim Schminken, Basteln und an den Sportgeräten waren, konnten sich die Eltern Spezialitäten vom Grill holen und kühle Getränke unter den großen Sonnenschirmen genießen. Bürgermeister Thomas Schwab half fleißig bei der Ausschank mit und begrüßte die Besucher. „Wir veranstalten das Fest gerne beim Gemeindezentrum in Gramatneusiedl, denn falls uns das schlechte Wetter überrascht, können wir jederzeit im Saal weiterfeiern“, erklärt der Bürgermeister.