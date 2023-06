Startschuss für landwirtschaftlichen Lehrpfad rund um Velm

Die Bäuerinnen im Gebiet Schwechat um Margit Kitzweger-Gall legten ihren Acker-Lehrpfad heuer auf drei Kilometern mit Start und Ende der Route in der Nelkengasse in Velm an. An jeder der 13 Stationen wird eine Nahrungspflanze präsentiert. Von der Zuckerrübe, über den Erdapfel bis zum Hanf und der Kichererbse sind am Feldrand Informationstafeln und kleine Holzkistchen mit dazupassenden Knabbersäckchen und Körnergläsern angebracht. Mit einem QR-Code an jeder Tafel wird der Rundgang zum lehrreichen Video-Quiz. Die „Ackerkultour“ ist noch bis Ende Oktober zu erleben.

Velm/Moosbrunn „Ackerkultour“ der Schwechater Bäuerinnen geht in die dritte Runde