Fast ein Spendenrekord für Velmer Dorfverein

„Die Adventfensteraktion 2022 konnte in den letzten Wochen des vergangenen Jahres wieder das aktive Dorfleben prägen“, sagt Franz Karpf, Obmann des Velmer Dorfvereins.

Viele Familien und Vereine gestalteten die Fenster ihrer Häuser auf künstlerische Art und Weise und stellten zum Teil aufwendige Kunstwerke auf das Fensterbrett. Freilich kam auch die Verköstigung nicht zu kurz und wie Karpf meint, ist die Aktion ein guter Anlass gewesen, um sich wieder persönlich zu treffen.

Im Vordergrund stand aber vor allem eines: Geldspenden zu sammeln, um diese bedürftigen Einrichtungen und Personen zukommen zu lassen. Dabei konnte beinahe ein neuer Rekordbetrag von 6.181 Euro erreicht werden.

Während der Adventzeit seien einige Spendenwünsche an den Verein herangetragen worden, nach welchen sich nun die Verteilung des Geldes richtet. So bekam die Lebenshilfewerkstatt in Pischelsdorf kürzlich 4.000 Euro überreicht. Für ein Kind aus der Ukraine stehen 500 zur Verfügung, um das Akkordeonspielen weiterhin finanzieren zu können.

Eine notleidende Velmer Familie soll 1.500 Euro erhalten, der Restbetrag werde in den Velmer Fond aufgenommen. „Der Dorfverein bedankt sich bei allen Fenstergestaltern, Kostgebern und den vielen Spendern“, so der Obmann.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.