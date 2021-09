Corona, für viele nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie ein Unwort. Doch das Virus hat die Welt immer noch fest im Griff. Das trifft auch auf die heimische Wirtschaft zu. Davon können Unternehmen, allen voran regionale Leitbetriebe wie der Flughafen, ein (Trauer-)Lied singen.

Natürlich sind die pandemiebedingten Umsatzverluste nicht nur in Zahlen sichtbar, sondern vor allem bei den Mitarbeitern. Noch immer befindet sich ein Gutteil der rund 27.000 unselbstständigen Beschäftigten (Stand Ende Juli) im Teilbezirk Schwechat in Kurzarbeit. Alleine am Flughafen sind es rund 5.500 Arbeiter und Angestellte, bei Austrian Airlines (AUA) etwas mehr als 6.000 Betroffene.

Eine Kündigung während der Kurzarbeit ist nicht zulässig.“

AK-Bezirksstellenleiterin Marianne Landa

Dazu zählte auch ein Franzose, der für ein Privatflugzeug-Unternehmen flog. Dem Piloten kamen jedoch seine Monatsabrechnungen zu niedrig vor. Also entschloss er sich, die Abrechnungen von den Experten der Arbeiterkammer Schwechat prüfen zu lassen. „Im Zuge dessen erzählte er beiläufig, dass er Mitte Jänner gekündigt wurde“, berichtet Bezirksstellenleiterin Marianne Landa bei der Halbjahresbilanz-Pressekonferenz.

Sie ergänzt: „Eine Kündigung während der Kurzarbeit ist nicht zulässig.“ Schlagend wird eine Kündigung während der Kurzarbeit erst mit dem Ende der laufenden Kurzarbeitsperiode, im Fall des Franzosen mit Ende März. Die AK intervenierte. „Ein Mail von unserer Seite hat allerdings gereicht und kurze Zeit später rief uns der Arbeitnehmer an und war überglücklich“, erinnert sich Landa.

Mail brachte 42.400 Euro mehr aufs Konto

Kein Wunder, bekam er doch fast 42.400 Euro überwiesen. Dazu trug auch bei, dass seine Kündigung aufgrund der Kündigungsfrist erst mit Ende Juni vollzogen werden durfte. Dem Piloten standen neben den Entgeltdifferenzen auch eine Entschädigung für den Rauswurf sowie Sonderzahlungen zu.

Fälle wie falsche oder fehlerhafte Kurzarbeits-Abrechnungen und auch Kündigungen nehmen laut Arbeiterkammer zu. „Hier ist unsere Region sehr betroffen. Wir fordern daher einen höheren Kündigungsschutz“, unterstreicht René Pfister, Mitglied im Vorstand der Arbeiterkammer NÖ und Boden-Betriebsratschef bei der AUA.

Alleine in den ersten sechs Monaten des Jahres wurden in Schwechat im Bereich Arbeits- und Sozialrecht Forderungen von Arbeitnehmern in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro eingebracht. Zum Vergleich: 2019 waren es rund 870.000 Euro, im ersten Corona-Jahr 2020 lediglich 335.000 Euro.

Wenige Fälle landen vor Gericht

Vor Gericht landen allerdings nur die wenigsten Fälle, im ersten Halbjahr waren es etwa 4.100 Beratungen mit Interventionsbedarf. In Summe nahmen mehr als 8.200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kontakt mit der Schwechater AK auf. Für Bezirksstellenleiterin Landa und Kammerrat Pfister zeigt sich dadurch, „wie wichtig wir als regionale Anlaufstellen sind“. Nach wie vor finden laut Landa übrigens rund 75 Prozent aller Beratungen per Telefon oder Videokonferenz statt.

Kündigungen während der Kurzarbeit sind zwar rechtlich nicht möglich, eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses jedoch schon. Das bieten laut AK auch Firmen verstärkt an. Hier rät Schwechats Bezirksstellenleiterin, die Endabrechnung von den AK-Experten prüfen zu lassen. Zumindest dann, wenn man sich unsicher ist, ob alles passt. Ist die Einvernehmliche unterschrieben, ist es zu spät für Einsprüche.

Weitere corona-bezogene Fragen zu Quarantänebestimmungen, Homeoffice oder Sonderfreistellungen für die Kinderbetreuung prägten abseits der Kurzarbeit die Beratungen. Vor allem Letzteres ist „besonders gefragt“, weiß Landa. Aber: „Uns kann nichts mehr schocken, wir sind nach eineinhalb Jahren Corona sehr gut eingearbeitet“, unterstreicht die Bezirksstellen-Chefin.