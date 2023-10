Himberger Akkordeon-Festival ging in die fünfte Runde

Bereits zum fünften Mal ging das Himberger Akkordeonfestival „AkkFest“ im Volkshaus über die Bühne. Und gleich die Eröffnung hielt eines der Highlights bereit: Den Wiener Akkordeonclub Favoriten unter der Leitung von Christian Höller. Tags darauf fanden diverse Workshops in der Musikschule Himberg statt, um das Festival schließlich am dritten und letzten Tag mit dem Abschlusskonzert aller Teilnehmenden zu beschließen. „Dieses Kooperationsprojekt der Musikschulen Himberg, Klosterneuburg und Bad Vöslau übertraf alle Erwartungen“, freut sich Stefan Mancic, interimistischer Musikschulleiter und Akkordeonlehrer.

Das Festival habe eine „beeindruckende Mission“gehabt, nämlich die Präsentation der Vielfalt des Akkordeons als Instrument, sowie die Begeisterung und Inspiration potenzieller Schülerinnen und Schüler für die Welt der Musik. „Das 'AkkFest' bot eine faszinierende Mischung aus Aufführungen talentierter Akkordeonistinnen und Ensembles aus der Region. Besonders bemerkenswert waren die angebotenen Workshops, die es den Teilnehmenden ermöglichten wertvolles Feedback und Tipps von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Musikschulen zu erhalten“, sagt Mancic.

Nächstes „AkkFest“ bereits geplant

Das „AkkFest“ diente dabei aber nicht nur als Plattform für musikalische Darbietungen, sondern auch eine Instrumentenpräsentation eines renommierten italienischen Akkordeonherstellers wurde geboten. Die Teilnehmenden konnten dadurch die neuesten Trends und Entwicklungen in der Akkordeonwelt kennenlernen. Wie der Musikschulleiter meint, sei das diesjährige Festival „zweifellos ein großer Erfolg gewesen“ und werde dazu beitragen, das Interesse am Akkordeonspielen in der Region zu steigern. Und wer es verpasst haben sollte, könne sich bereits auf das nächste Jahr freuen, wenn das dann sechste Himberger Akkordeonfestival von 18. bis 20. Oktober 2024 stattfinden wird.

„Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden, die mit so viel Leidenschaft und Lieber zur Musik zum Erfolg des Festivals beigetragen haben. Ein besonderer Dank ging an die Kolleginnen Sabine Schier (Musikschule Bad Vöslau, Anm.) und Viktoria Stopa (Musikschule Klosterneuburg, Anm.) für ihre inspirierende Zusammenarbeit, an die Gemeinde Himberg und Bürgermeister Ernst Wendl, sowie die Eltern und Erziehungsberechtigten für ihre großartige Unterstützung“, sagt Mancic.

Bis zum nächsten „AkkFest“ stehen aber freilich noch weitere Veranstaltungen der Himberger Musikschule an. So zum Beispiel das „Cäcilienkonzert“ am 22. November um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg. Besucherinnen und Besucher werden dort die Möglichkeit haben, „A Little Jazz Mass“ von Bob Chilcott in der Interpretation von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrenden der Musikschule Himberg live erleben zu können. Der Eintritt ist bei freier Spende.