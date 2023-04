Ein vorösterlicher Gruss der ÖVP Zwölfaxing

Wer am späteren Nachmittag des Gründonnerstags zu Fuss den Billa in Zwölfaxing passiert hat, der ist womöglich mit einem vorösterlichen Gruß beschenkt worden. Sebastian Zell, Obmann der örtlichen ÖVP, Ulrike Holzer und Heidi Fuchs hatten rund 100 speziell gefärbte Eier in ihren Körbchen, die sie – von einem freundlichen Lächeln begleitet – den Passantinnen und Passanten geschenkt haben.

Es war dies ein kleiner Gruß und ein Hinweis auf die bevorstehenden Ostertage. „Wie bei jedem anderen großen Fest gibt es auch rund um Ostern einige Bräuche und Traditionen, ohne die es einfach nicht dasselbe wäre“, sagt Sebastian Zell zum Hintergrund der Aktion. Im Christentum gilt das Ei als Symbol für die Auferstehung Jesu Christi und in der Literatur ist das Öffnen der Schale auch mit der Öffnung der leeren Grabstelle am Ostermorgen in Verbindung gebracht worden.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.