Erfolgreicher Start für Ferienspiel der ÖVP Himberg

Wenn man nicht gerade auf Urlaub ist, können die Sommerferien für Kinder manchmal doch etwas eintönig werden. Um Abwechslung in den Ferienalltag zu bringen, veranstaltet die ÖVP Himberg bereits seit Jahren ihr Ferienspiel. Vergangene Woche fiel der Startschuss für die heurigen Aktivitäten.

Und zwar im Zuge eines Schwimmtrainings am Karl Bauersee in Velm. „Hier konnten die Kinder unter Aufsicht eines Schwimmtrainers nicht nur ihren Schwimmstil verbessern, sondern auch die Sicherheit im Wasser stand im Vordergrund", erzählt VP-Gemeindeparteiobfrau Vera Sares.

Die zweite Station bildete ein Graffiti-Workshop. Bei den 12- bis 16-Jährigen sei dieser „sehr beliebt“ und rasch ausgebucht gewesen. „In Begleitung von zwei Grafitti Artists aus Wien entstanden auch heuer wieder tolle Bilder“, so Sares.

Würstelgrillen und Überraschungspreis als Abschluss

Die kommenden Termine sind vielfältig. So erklären die Himberger Jäger etwa ihre Aufgaben und erzählen über heimische Wildtiere. Ein weiteres Highlight bildet eine Übernachtung am Bauernhof in Velm, sowie die Spiele auf der HimbergerKindlwiese. Zum krönenden Abschluss, bevor die Schule wieder beginnt, kommt es am 25. August beim Würstelgrillen ebenfalls auf der Kindlwiese. Im Zuge dessen wird unter allen teilnehmenden Kindern auch ein Überraschungspreis verlost.

„Unser Ferienspiel ist mittlerweile ein Highlight im Sommer und so freuen wir uns auch heuer über den sehr großen Andrang. Bei vielen der kommenden Termine sind wir bereits restlos ausgebucht. Ein großer Dank gilt aber auch meinem Team für die tatkräftige Unterstützung bei den einzelnen Aktivitäten“, freut sich Vera Sares.