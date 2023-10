„Brand“ in der Schule – sechs Feuerwehren übten den Ernstfall

Die Farbe Rot dominierte am Samstagvormittag (7. Oktober) die Szenerie im Gebiet Raiffeisenstraße/Josef Andrä-Gasse. Die Feuerwehren Zwölfaxing, Pellendorf, Velm, Lanzendorf, Himberg und Schwechat sowie das Rote Kreuz kamen ab zirka 10.45 Uhr – teilweise mit Blaulicht und Folgetonhorn – vorgefahren. Zum guten Glück war das Großaufgebot nicht wegen eines Ernstfalls angerückt, sondern zum Zweck einer gemeinsamen Alarmübung.

„Brandverdacht im Heizungskeller der Zwölfaxinger Volksschule“, lautete die Übungsanlage. Und Andreas Pichler, der mit einem Teil der Zwölfaxinger Feuerwehr als erstes am Schadenplatz eintreffende Einsatzleiter, wurde sogleich von einer massiv aufgeregten und besorgten Hauswartin in Empfang genommen. „Die Kinder sind eingeschlossen, los, kommen sie doch“, drängte Sabine Schihauer-Schütz den Feuerwehrmann zur Eile. Die Aufregung der Frau war berechtigt und gehörte zur Übungsanlage. Die Statistinnen und Statisten – darunter viele Schulkinder – waren von Übungsleitung explizit gebeten worden, sich möglichst einem Ernstfall entsprechend zu verhlaten.

Beim simulierten Brandverdacht sollte es nicht bleiben. Im Heizungskeller brannte es „tatsächlich“ und an die 60 Schulkinder und Betreuerinnen/Betreuer waren in der stark verrauchten Schule – zum Teil im Untergeschoß (Hort), zum Teil im Werkraum (1. Stock) – gefangen. Nachdem sich ein erster Atemschutz-Trupp vorsichtig bis zum potenziellen Brandherd vorgearbeitet hatte, entstand dort eine heftige Verpuffung. Mehrere Feuerwehrleute wurden – wie auch Hauswart Manfred Woller – verletzt, mussten geborgen und anschließend von den Mitarbeitenden des Roten Kreuz Schwechat versorgt werden.

Weitere Atemschutz-Trupps drangen in das Gebäude ein und waren intensiv mit Personenrettungen, Evakuierungen und Löscharbeiten beschäftigt. Zusätzliche Hilfe kam um 10.53 Uhr in Form der Drehleiter auch aus Schwechat. So konnten die im 1. Stock lauthals um Hilfe rufenden Kinder mittels dieses Geräts von der Josef Andrä-Gasse her ins rettende Freie gebracht und von den Sanitäterinnen und Sanitätern auf allfällige Rauchgasvergiftungen untersucht werden.

Insgesamt 70 Feuerwehrleute standen im Einsatz, der rund 40 Minuten gedauert hat. Und sowohl Michael Sauer, der als Übungsleiter amtierende Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Zwölfaxing, wie auch Einsatzleiter Andreas Pichler durften am Ende mit dem gezeigten Einsatz und dem technisch-taktischen Vorgehen der einzelnen Trupps zufrieden sein. Dass eine aufgeregte, verzweifelt nach ihrem Sohn rufende Mutter unbemerkt in die „brennende“ Schule gelangen konnte, war ein Punkt, dem in der Aufarbeitung der Übung durch die Beobachter besonderes Gewicht beigemessen wurde.

„Es war uns als Feuerwehr Zwölfaxing wichtig, dass die Wehren aus den Nachbargemeinden die Volksschule mit ihren Räumlichkeiten kennen lernen konnten“, sagte Michael Sauer. „So sind, sollte hier ein Ernstfall eintreffen, die Begebenheiten schon ein wenig bekannt.“