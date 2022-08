Alles neu beim Schwechater Stadtfest

28 Jahre lang hatte das Schwechater Stadtfest seine feste Heimat am Hauptplatz. In den vergangenen zwei Jahren verhinderte jedoch die Corona-Pandemie eine Durchführung. Nun feiert die 1992 ins Leben gerufene Traditionsveranstaltung sein Comeback.

Die Schwechater Formation "Naca 7" um Simon Jahn spielt am Samstag auf der Bühne im Tonn-Stadion. Foto: Stefan Wallner

Am Grundkonzept der vergangenen Jahre mit zwei Bühnen und einer Kooperation mit dem Schwechater Musikerstammtisch (SMS) wurde festgehalten. Doch darüber hinaus wird im Grunde alles neu – allen voran durch den Wechsel des Standortes vom Hauptplatz zum Schloss Rothmühle, beziehungsweise das Rudolf Tonn-Stadion.

Umzug aus praktischen Gründen

„Wir haben Corona als Chance gesehen, das Stadtfest auf neue Beine zu stellen“, hält Stadträtin Vera Edelmayr (SPÖ) fest. Einerseits will die Stadtregierung ihr Event-Schmuckstück in Rannersdorf intensiver bespielen, andererseits stehen dahinter aber auch rein praktische Gründe. „Wir hatten immer wieder Beschwerden von Anrainern am Hauptplatz und der Aufwand war dort enorm“, argumentiert Edelmayr.

Sänger "Lemo" steht als Hauptact am Samstag auf der Rothmühle-Bühne. Foto: Sebastian Neugebauer

So mussten etwa die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die große Bühne sowie alle Gastrohütten entlang des Hauptplatzes bis spätestens Montag, 5 Uhr abgebaut haben. Ohne diese intensive Nachtschicht hätte es grobe Probleme im morgendlichen Berufsverkehr gegeben. „Zudem gibt es am Hauptplatz wenig Schatten, das ist bei der Rothmühle durch die vielen alten Bäume anders“, streicht die Kulturstadträtin hervor.

„Kinderstadt“ am Trainingsplatz

Mit dem Standortwechsel ergab sich zudem die Chance, eine „Kinderstadt“ ins Konzept aufzunehmen, die auf einem Trainingsplatz aufgestellt wird. Die Gastronomie wird etwa am Stadionparkplatz und rund um die Rothmühle platziert. Edelmayr ist bereits voller Vorfreude und zu 100 Prozent vom Erfolg des „neuen“ Stadtfestes überzeugt. „Es ist Zeit für eine Veränderung und es ist ja eine positive Veränderung.“

