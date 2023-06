Ryanair setzt am Flughafen Schwechat auf Automaten zur Gepäckaufgabe

Pünktlich unmittelbar vor Beginn der Sommerferien in Österreich wird Ryanair mit einem erweiterten Service für Passagiere am Schwechater Flughafen vorstellig. Denn zusätzlich zu den bestehenden zwölf Gepäckschaltern im Terminal 1 stehen ab sofort auch 14 Selbstbedienungsautomaten für das Einchecken von Koffern in Kooperation mit dem Flughafen zur Verfügung.

Dadurch soll sich die „die durchschnittliche Wartezeit der Passagiere bei der Gepäckaufgabe auf weniger als zwei Minuten“ verkürzen, wie die Lauda-Mutter in einer Aussendung heute Mittwoch, 28. Juni, bekannt gibt.„Österreichische Kunden und ihre Familien können nun die Sommerferien optimal nutzen“, ist Andreas Gruber von Ryanair überzeugt. Die irische Billigairline bietet gemeinsam mit Tochter Lauda ab Schwechat mehr als 800 wöchentliche Flüge auf über 75 Routen an.

Auch Flughafenvorstand Julian Jäger sieht in den „Self Bag Drop off“-Stationen eine Vereinfachung der Gepäckaufgabe, durch die Fluggäste „bequemer ihre Urlaubsreise zu einer der zahlreichen attraktiven Reisedestinationen aus dem breiten Flugangebot von Ryanair antreten“können. Bisher bot nur Austrian Airlines (AUA) die Gepäckaufgabe in Selbstbedienung an.