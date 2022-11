Gramatneusiedl trauert um Ehrenbürger Klaus Soukup

Kaum ein Politiker prägte den Ort so nachhaltig wie Klaus Soukup. So war der am 8. März 1936 im deutschen Magdeburg geborene Ehrenbürger 39 Jahre lang im Gemeinderat, zwischen 1975 und 2004 leitete er als Bürgermeister die Geschicke der Kommune. Mit 29 Jahren als Ortschef ist der Sozialdemokrat der bislang längstdienendste in Gramatneusiedl.

In der Vorwoche verstarb er im 87. Lebensjahr, Soukup wird am Freitag, 18. November um 13 Uhr in der Pfarrkirche aufgebahrt und anschließend am Ortsfriedhof im Familiengrab beigesetzt. „Klaus Soukup war ein sehr beliebter und volksnaher Bürgermeister. Er wird uns unsagbar fehlen“, will Bürgermeister Thomas Schwab (SPÖ) seinen Amtsvorgänger stets in Erinnerung und das Andenken an ihn in Ehren halten.

Retter der Marienthal-Arbeiterheime

Auch Schwab erinnert daran, dass Soukup „die Marktgemeinde Gramatneusiedl wie kein Anderer“ geprägt habe. Das kann auch der Vater des amtierenden Ortschefs bestätigen. Tibor Schwab saß von 1970 bis 2000 mit Soukup im Gemeinderat. „Wir hatten stets ein freundschaftliches Verhältnis. Wir haben sogar in der gleichen Stiege gewohnt“, erinnert sich Schwab senior.

Soukup setzt in seiner Amtszeit zahlreiche Projekte wie die Errichtung von Sporthalle um. Für Tibor Schwab lag dessen größte Leistung aber darin, die Marienthaler Arbeitersiedlung vor dem Verfall gerettet zu haben. „Diese Errungenschaft wird weit über seinen Tod hinaus wirken“, untermauert der frühere Finanzreferent der Gemeinde.

1977 kaufte die Kommune die ersten sechs Wohnhäuser an, 1996 folgte der Erwerb der letzten sieben Arbeiterhäuser. Über Jahre wurden die historischen Gebäude saniert und damit letztlich für die Nachwelt erhalten.

