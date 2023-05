Saisonstart im Schwechater Eisenbahnmuseum

Das junge Team um Museumsleiter Mario Zelsacher bringt ordentlich Schwung in das traditionelle Eisenbahnmuseum in Schwechat. Viele Familien pilgerten am 1. Mai durch die Unterführung beim Bahnhof Schwechat zu den gut restaurierten Loks ond Waggons. Für Elias (12 Jahre), der an diesem Eröffnungstag der Fahrdienstleiter sein durfte, erfüllte sich ein Traum. Nicht nur, dass er mit einem Funkgerät ausgerüstet war, war er auch dafür zuständig, dass die Besucher in den alte Straßenbahnwagen einstiegen. Sobald er dem Lokführer David Soman das Zeichen zum Abfahren gab, setzte sich die kleine Gebus-Lok in Bewegung und führ eine große Runde durch das Museumsgelände.

Schon in der Früh um 9.45 Uhr holte die „Eberhart“, eine Dampflok aus Trumau, Museumsgäste zur Wien-Fahrt ab. Punkt 11.45 Uhr kam diese mit Dampfwolken und rhythmischen Maschinengeräuschen wieder am Bahnhof Schwechat an. An der Kasse des Eisenbahnmuseums standen die Leute die ganze Öffnungszeit über Schlange. Mario Zelsacher und sein Team waren sehr erfreut über das große Interesse an den historischen Loks seines Vereins.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.